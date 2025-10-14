Подержанный Jaguar: стоит ли покупать

2017 Jaguar XF Фото: caranddriver.com

Бренд Jaguar ассоциируется с роскошью, стилем и динамикой, поэтому покупка подержанного авто этой марки может стать привлекательным способом получить премиальный автомобиль по более доступной цене. Впрочем, потенциальные владельцы должны быть готовы к нюансам относительно надежности и более высоких расходов на обслуживание.

Об этом написал Slash Gear.

Насколько прочны Jaguar

Надежность Jaguar является довольно переменным показателем. Ведущие автомобильные издания в целом дают бренду невысокие оценки:

RepairPal — 2,5 балла из 5 (29-е место из 32);

What Car? — 20-е место из 31 в 2024 году.

Более новые модели часто работают лучше, чем свидетельствует их репутация, но все равно уступают большинству конкурентов. При этом надежность Jaguar сильно зависит от модельного года и надлежащего обслуживания.

Модели и двигатели

Лучшими моделями пользователи называют: F-Pace, F-Type, XF (он лучше XE, но имеет проблемы с цепью ГРМ на дизельных двигателях Ingenium).

Более слабыми моделями считаются:

E-Pace из-за проблем с тормозами и электричеством;

XE с низкой надежностью 4-цилиндрового двигателя, электричества, информационно-развлекательной системы;

электромобиль I-Pace, который может иметь серьезные проблемы с зарядкой.

Дизельный и бензиновый 2-литровые двигатели Ingenium часто называют самым слабым звеном из-за проблем с цепью ГРМ, пропусков зажигания и чрезмерного расхода масла.

Надежнее 3-литровый V6 (но может перегреваться) и V8 AJ133 (самый дорогой в обслуживании, но часто считается самым надежным вариантом).

Покупка подержанного Jaguar — это лотерея. Лучше выбирать новые F-Pace, XF или F-Type, избегать ранних 2-литровых двигателей Ingenium и тщательно проверять историю обслуживания.