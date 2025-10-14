Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный Jaguar

Стоит ли купить подержанный Jaguar

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 20:40
Подержанный Jaguar: стоит ли покупать
2017 Jaguar XF Фото: caranddriver.com

Бренд Jaguar ассоциируется с роскошью, стилем и динамикой, поэтому покупка подержанного авто этой марки может стать привлекательным способом получить премиальный автомобиль по более доступной цене. Впрочем, потенциальные владельцы должны быть готовы к нюансам относительно надежности и более высоких расходов на обслуживание.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Насколько прочны Jaguar

Надежность Jaguar является довольно переменным показателем. Ведущие автомобильные издания в целом дают бренду невысокие оценки:

  • RepairPal — 2,5 балла из 5 (29-е место из 32);
  • What Car? — 20-е место из 31 в 2024 году.

Более новые модели часто работают лучше, чем свидетельствует их репутация, но все равно уступают большинству конкурентов. При этом надежность Jaguar сильно зависит от модельного года и надлежащего обслуживания.

Также читайте:

Названы неубиваемые модели BMW с пробегом

Скрытая проблема, которую имеют все гибридные автомобили

Эксперты назвали лучший подержанный Volkswagen

Модели и двигатели

Лучшими моделями пользователи называют: F-Pace, F-Type, XF (он лучше XE, но имеет проблемы с цепью ГРМ на дизельных двигателях Ingenium).

Более слабыми моделями считаются:

  • E-Pace из-за проблем с тормозами и электричеством;
  • XE с низкой надежностью 4-цилиндрового двигателя, электричества, информационно-развлекательной системы;
  • электромобиль I-Pace, который может иметь серьезные проблемы с зарядкой.

Дизельный и бензиновый 2-литровые двигатели Ingenium часто называют самым слабым звеном из-за проблем с цепью ГРМ, пропусков зажигания и чрезмерного расхода масла.

Надежнее 3-литровый V6 (но может перегреваться) и V8 AJ133 (самый дорогой в обслуживании, но часто считается самым надежным вариантом).

Покупка подержанного Jaguar — это лотерея. Лучше выбирать новые F-Pace, XF или F-Type, избегать ранних 2-литровых двигателей Ingenium и тщательно проверять историю обслуживания.

ремонт авто электрокары проблемы советы автомобиль Jaguar електромобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации