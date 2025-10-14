Подержанный Jaguar: стоит ли покупать

Стоит ли купить подержанный Jaguar
Бренд Jaguar ассоциируется с роскошью, стилем и динамикой, поэтому покупка подержанного авто этой марки может стать привлекательным способом получить премиальный автомобиль по более доступной цене. Впрочем, потенциальные владельцы должны быть готовы к нюансам относительно надежности и более высоких расходов на обслуживание.
Об этом написал Slash Gear.
Насколько прочны Jaguar
Надежность Jaguar является довольно переменным показателем. Ведущие автомобильные издания в целом дают бренду невысокие оценки:
- RepairPal — 2,5 балла из 5 (29-е место из 32);
- What Car? — 20-е место из 31 в 2024 году.
Более новые модели часто работают лучше, чем свидетельствует их репутация, но все равно уступают большинству конкурентов. При этом надежность Jaguar сильно зависит от модельного года и надлежащего обслуживания.
Модели и двигатели
Лучшими моделями пользователи называют: F-Pace, F-Type, XF (он лучше XE, но имеет проблемы с цепью ГРМ на дизельных двигателях Ingenium).
Более слабыми моделями считаются:
- E-Pace из-за проблем с тормозами и электричеством;
- XE с низкой надежностью 4-цилиндрового двигателя, электричества, информационно-развлекательной системы;
- электромобиль I-Pace, который может иметь серьезные проблемы с зарядкой.
Дизельный и бензиновый 2-литровые двигатели Ingenium часто называют самым слабым звеном из-за проблем с цепью ГРМ, пропусков зажигания и чрезмерного расхода масла.
Надежнее 3-литровый V6 (но может перегреваться) и V8 AJ133 (самый дорогой в обслуживании, но часто считается самым надежным вариантом).
Покупка подержанного Jaguar — это лотерея. Лучше выбирать новые F-Pace, XF или F-Type, избегать ранних 2-литровых двигателей Ingenium и тщательно проверять историю обслуживания.
