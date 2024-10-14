Три больших автомобильных бренда, которые могут исчезнуть в течение десяти лет

Mitsubishi Mirage. Фото: infocar.ua

Если автомобильный бренд внедряет слишком много неправильных решений, он может столкнуться с риском полного закрытия. Это именно то, что произошло с Fisker, и теперь возникает вопрос, кто может быть следующим?

Об этом написал Cars Coops.

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Chrysler

Chrysler Pacifica. Фото: wikipedia.org

Компания сделала ставку на производство минивэнов при этом модели Pacifica и Voyager, во многом схожи между собой.

Большой вопрос: сможет ли Chrysler выжить с портфолио продуктов, которое по сути вращается только вокруг двух яйцевидных грузовиков? Было бы подвигом, если бы им это удалось.

Jaguar

Jaguar F-Pace. Фото: infocar.ua

Сейчас британский бренд переживает масштабную трансформацию, в ближайшее время планируя полностью перейти на электромобили. Jaguar постепенно прекращает производство всех своих моделей, за исключением F-Pace. Это радикальная стратегия, и неизвестно, как клиенты воспримут изменения.

А на следующий год дилеры могут не получить новые автомобили марки для продажи. Какой-нибудь другой крупный бренд когда-нибудь брал перерыв на год? Это кажется странным, и если новый модельный ряд электромобилей не поразит клиентов, бренд может быть поражен сам.

Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse Cross. Фото: infocar.ua

Компания создает и продает автомобили по всему миру, но ее присутствие на некоторых рынках сокращается. Например, рынок США покидает Mirage, а Eclipse Cross, Outlander Sport и Outlander не пользуются большой популярностью у американских автомобилистов.

Не иначе автомобильные боги наказывают бренд за прекращение производства Lancer EVO и настоящего Eclipse.

Ранее мы писали о четырех ошибках известных автомобильных брендов, которые стоили огромных денег. Также представляли ТОП-5 легендарных моделей авто, выпуск которых возобновили после десятилетий забвения.