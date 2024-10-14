Три великі автомобільні бренди, які можуть зникнути впродовж десяти років

Mitsubishi Mirage. Фото: infocar.ua

Якщо автомобільний бренд втілює занадто багато неправильних рішень, він може зіткнутися з ризиком повного закриття. Це саме те, що сталося з Fisker, й тепер виникає питання, хто може бути наступним?

Про це написав Cars Coops.

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Chrysler

Chrysler Pacifica. Фото: wikipedia.org

Компанія зробила ставку на виробництво мінівенів при цьому моделі Pacifica та Voyager, багато в чому схожі між собою.

Велике питання: чи зможе Chrysler вижити з портфоліо продуктів, яке, по суті, обертається лише навколо двох яйцеподібних вантажівок? Було б надзвичайним подвигом, якби їм це вдалося.

Jaguar

Jaguar F-Pace. Фото: infocar.ua

Зараз британський бренд переживає масштабну трансформацію, найближчим часом плануючи повністю перейти на електромобілі. Jaguar поступово припиняє виробництво всіх своїх моделей, за винятком F-Pace. Це радикальна стратегія, й ще невідомо, як клієнти сприймуть зміни.

А наступного року дилери можуть не отримати нові автомобілі марки для продажу. Чи інший великий бренд коли-небудь брав перерву на рік? Це здається дивним, і якщо новий модельний ряд електромобілів не вразить клієнтів, бренд може бути вражений сам.

Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse Cross. Фото: infocar.ua

Компанія створює та продає автомобілі по всьому світу, але її присутність на деяких ринках скорочується. Наприклад, ринок США залишає Mirage, а Eclipse Cross, Outlander Sport та Outlander не мають великої популярності в американських автомобілістів.

Ніби автомобільні боги карають бренд за припинення виробництва Lancer EVO та справжнього Eclipse.

Раніше ми писали про чотири помилки відомих автомобільних брендів, які коштували величезних грошей. Також представляли ТОП-5 легендарних моделей авто, випуск яких відновили після десятиліть забуття.