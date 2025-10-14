Вживаний Jaguar: чи варто купувати

2017 Jaguar XF Фото: caranddriver.com

Бренд Jaguar асоціюється з розкішшю, стилем та динамікою, тому купівля вживаного авто цієї марки може стати привабливим способом отримати преміальний автомобіль за доступнішою ціною. Втім, потенційні власники повинні бути готові до нюансів щодо надійності та вищих витрат на обслуговування.

Про це написав Slash Gear.

Наскільки міцні Jaguar

Надійність Jaguar є доволі змінним показником. Провідні автомобільні видання загалом дають бренду невисокі оцінки:

RepairPal — 2,5 бали з 5 (29-те місце з 32);

— 2,5 бали з 5 (29-те місце з 32); What Car? — 20-те місце з 31 у 2024 році.

Новіші моделі часто працюють краще, ніж свідчить їхня репутація, але все одно поступаються більшості конкурентів. При цьому надійність Jaguar сильно залежить від модельного року та належного обслуговування.

Моделі та двигуни

Кращими моделями користувачі називають: F-Pace, F-Type, XF (він кращий за XE, але має проблеми з ланцюгом ГРМ на дизельних двигунах Ingenium).

Слабшими моделями вважаються:

E-Pace через проблеми з гальмами та електрикою;

через проблеми з гальмами та електрикою; XE з низькою надійністю 4-циліндрового двигуна, електрики, інформаційно-розважальної системи;

з низькою надійністю 4-циліндрового двигуна, електрики, інформаційно-розважальної системи; електромобіль I-Pace, який може мати серйозні проблеми із зарядкою.

Дизельний та бензиновий 2-літрові двигуни Ingenium часто називають найслабшою ланкою через проблеми з ланцюгом ГРМ, пропуски запалювання та надмірну витрату оливи.

Надійнішим є 3-літровий V6 (але може перегріватися) та V8 AJ133 (найдорожчий в обслуговуванні, але часто вважається найнадійнішим варіантом).

Купівля вживаного Jaguar — це лотерея. Краще обирати новіші F-Pace, XF або F-Type, уникати ранніх 2-літрових двигунів Ingenium та ретельно перевіряти історію обслуговування.