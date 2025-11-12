Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить Suzuki Grand Vitara с пробегом

Стоит ли купить Suzuki Grand Vitara с пробегом

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 17:30
обновлено: 16:54
Подержанный Suzuki Grand Vitara: стоит ли покупать
2009 Suzuki Grand Vitara Фото: Suzuki

Компактный кроссовер Suzuki Grand Vitara (2005-2014) до сих пор остается привлекательной моделью для многих водителей. Автомобиль второго поколения, в отличие от конкурентов, построен на раме, как внедорожник, и имеет настоящий полный привод с понижающей передачей.

Об этом написал Autokult.

Реклама
Читайте также:

Что это за авто

Производство Suzuki Grand Vitara стартовало в 2005 году, предлагая пяти- и трехдверные версии. Автомобиль претерпел рестайлинг в 2008 (обновление двигателей), 2010 (Euro 5) и 2012 годах.

Он комфортный, имеет эргономичный, хотя и устаревший, интерьер, а также достаточно вместительный багажник (400 л в 5-дверной версии).

Благодаря рамной конструкции и наличию понижающей передачи, Grand Vitara демонстрирует хороший внедорожный потенциал и надежность, особенно после небольших модификаций подвески и защиты днища.

Какой двигатель выбрать

Выбор зависит от цели. Для внедорожных приключений лучше всего подходят мощные бензиновые V6 (3.2 л). Для ежедневной экономной езды стоит рассмотреть 1.9-литровый дизель (расход 8-9 л/100 км), хотя он подвержен непредсказуемым поломкам (например, износ подшипников коленчатого вала). Бензиновые двигатели, наоборот, более надежны, но потребляют больше топлива (10-14 л/100 км).

Среди 4-цилиндровых бензиновых двигателей, 2.4 л считается долговечнее 1.6 л (проблемы с прокладкой головки) и 2.0 л (шумная цепь ГРМ). Важно помнить об известном дефекте 2.4-литрового двигателя — риск растрескивания блока цилиндров.

Использование LPG (сжиженного газа) не рекомендуется, так как это часто приводит к повреждению головки блока цилиндров.

Также читайте:

Названы самые надежные дешевые авто с большим пробегом

Стоит ли купить подержанный кроссовер Suzuki Vitara

Пять автомобилей Toyota, которые на самом деле являются моделями Suzuki

Потенциальные проблемы

  • Трансмиссия. Сложности с переключением 1-й передачи и шум в механической коробке передач. Автоматические коробки считаются надежными.
  • Подвеска. Компоненты подвески (особенно задние рычаги) недешевые и часто доступны только в оригинале.
  • Коррозия. Кузов прочный, но на старых авто может появиться коррозия на порогах и арках. Шасси и элементы крепления подвержены коррозии, если авто не имеет антикоррозийной защиты.
  • Мелочи. Скрип водительского сиденья и попадание воды в салон из-за забитых дренажных каналов.

Средние цены в Украине

Средняя цена на подержанные автомобили Suzuki Grand Vitara (2005-2014) в Украине составляет около 9 000 долларов.

  • Бензин: 8370 долларов.
  • Дизель: 7630 долларов.
  • Газ/Бензин: 7915 долларов.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации