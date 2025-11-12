Подержанный Suzuki Grand Vitara: стоит ли покупать

2009 Suzuki Grand Vitara Фото: Suzuki

Компактный кроссовер Suzuki Grand Vitara (2005-2014) до сих пор остается привлекательной моделью для многих водителей. Автомобиль второго поколения, в отличие от конкурентов, построен на раме, как внедорожник, и имеет настоящий полный привод с понижающей передачей.

Что это за авто

Производство Suzuki Grand Vitara стартовало в 2005 году, предлагая пяти- и трехдверные версии. Автомобиль претерпел рестайлинг в 2008 (обновление двигателей), 2010 (Euro 5) и 2012 годах.

Он комфортный, имеет эргономичный, хотя и устаревший, интерьер, а также достаточно вместительный багажник (400 л в 5-дверной версии).

Благодаря рамной конструкции и наличию понижающей передачи, Grand Vitara демонстрирует хороший внедорожный потенциал и надежность, особенно после небольших модификаций подвески и защиты днища.

Какой двигатель выбрать

Выбор зависит от цели. Для внедорожных приключений лучше всего подходят мощные бензиновые V6 (3.2 л). Для ежедневной экономной езды стоит рассмотреть 1.9-литровый дизель (расход 8-9 л/100 км), хотя он подвержен непредсказуемым поломкам (например, износ подшипников коленчатого вала). Бензиновые двигатели, наоборот, более надежны, но потребляют больше топлива (10-14 л/100 км).

Среди 4-цилиндровых бензиновых двигателей, 2.4 л считается долговечнее 1.6 л (проблемы с прокладкой головки) и 2.0 л (шумная цепь ГРМ). Важно помнить об известном дефекте 2.4-литрового двигателя — риск растрескивания блока цилиндров.

Использование LPG (сжиженного газа) не рекомендуется, так как это часто приводит к повреждению головки блока цилиндров.

Потенциальные проблемы

Трансмиссия. Сложности с переключением 1-й передачи и шум в механической коробке передач. Автоматические коробки считаются надежными.

Сложности с переключением 1-й передачи и шум в механической коробке передач. Автоматические коробки считаются надежными. Подвеска. Компоненты подвески (особенно задние рычаги) недешевые и часто доступны только в оригинале.

Компоненты подвески (особенно задние рычаги) недешевые и часто доступны только в оригинале. Коррозия. Кузов прочный, но на старых авто может появиться коррозия на порогах и арках. Шасси и элементы крепления подвержены коррозии, если авто не имеет антикоррозийной защиты.

Кузов прочный, но на старых авто может появиться коррозия на порогах и арках. Шасси и элементы крепления подвержены коррозии, если авто не имеет антикоррозийной защиты. Мелочи. Скрип водительского сиденья и попадание воды в салон из-за забитых дренажных каналов.

Средние цены в Украине

Средняя цена на подержанные автомобили Suzuki Grand Vitara (2005-2014) в Украине составляет около 9 000 долларов.