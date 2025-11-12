Вживаний Suzuki Grand Vitara: чи варто купувати

2009 Suzuki Grand Vitara Фото: Suzuki

Компактний кросовер Suzuki Grand Vitara (2005-2014) досі залишається привабливою моделлю для багатьох водіїв. Автомобіль другого покоління, на відміну від конкурентів, побудований на рамі, як позашляховик, та має справжній повний привід з понижувальною передачею.

Що це за авто

Виробництво Suzuki Grand Vitara стартувало у 2005 році, пропонуючи п'яти- та тридверні версії. Автомобіль зазнав рестайлінгів у 2008 (оновлення двигунів), 2010 (Euro 5) та 2012 роках.

Він комфортний, має ергономічний, хоча й застарілий, інтер'єр, а також досить місткий багажник (400 л у 5-дверній версії).

Завдяки рамній конструкції та наявності знижувальної передачі, Grand Vitara демонструє хороший позашляховий потенціал та надійність, особливо після невеликих модифікацій підвіски та захисту днища.

Який двигун обрати

Вибір залежить від мети. Для позашляхових пригод найкраще підходять потужні бензинові V6 (3.2 л). Для щоденної економної їзди варто розглянути 1.9-літровий дизель (витрата 8-9 л/100 км), хоча він схильний до непередбачуваних поломок (наприклад, зношування підшипників колінчастого валу). Бензинові двигуни, навпаки, більш надійні, але споживають більше палива (10-14 л/100 км).

Серед 4-циліндрових бензинових двигунів, 2.4 л вважається довговічнішим за 1.6 л (проблеми з прокладкою головки) та 2.0 л (шумний ланцюг ГРМ). Важливо пам'ятати про відомий дефект 2.4-літрового двигуна — ризик розтріскування блоку циліндрів.

Використання LPG (зрідженого газу) не рекомендується, позаяк це часто призводить до пошкодження головки блоку циліндрів.

Потенційні проблеми

Трансмісія. Складнощі з перемиканням 1-ї передачі та шум у механічній коробці передач. Автоматичні коробки вважаються надійними.

Складнощі з перемиканням 1-ї передачі та шум у механічній коробці передач. Автоматичні коробки вважаються надійними. Підвіска. Компоненти підвіски (особливо задні важелі) недешеві та часто доступні лише в оригіналі.

Компоненти підвіски (особливо задні важелі) недешеві та часто доступні лише в оригіналі. Корозія. Кузов міцний, але на старих авто може з'явитися корозія на порогах та арках. Шасі та елементи кріплення схильні до корозії, якщо авто не має антикорозійного захисту.

Кузов міцний, але на старих авто може з'явитися корозія на порогах та арках. Шасі та елементи кріплення схильні до корозії, якщо авто не має антикорозійного захисту. Дрібниці. Скрип водійського сидіння та потрапляння води у салон через забиті дренажні канали.

Середні ціни в Україні

Середня ціна на вживані автомобілі Suzuki Grand Vitara (2005–2014) в Україні становить близько 9 000 доларів.