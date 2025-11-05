Видео
Дата публикации 5 ноября 2025 17:30
обновлено: 12:55
Подержанный Seat Leon: стоит ли купить
2017-2020 Seat Leon Фото: exchangeandmart.co.uk

Seat Leon, построенный на общей архитектуре VAG, является постоянным атрибутом европейского авторынка с 1999 года, однако не каждая версия модели является безупречной. Первое поколение известно надежными бензиновыми двигателями, второе требует осторожного выбора агрегатов, а третье наконец-то избавилось от детских болезней TSI.

Об этом написал Moto.

Seat Leon I (1999-2006)

Первое поколение Leon до сих пор привлекает внимание своим дизайном. Хотя салон небольшой, он качественно собран. Сильной стороной являются бензиновые двигатели: атмосферные 1.6 (101-105 л.с.) и 1.8 (125 л.с.) являются надежными, а версии 1.8 Turbo (180-225 л.с.) — наиболее востребованы и имеют безупречную репутацию. Дизели 1.9 TDI (90-150 л.с.) в целом неплохие, но их состояние после двух десятилетий может потребовать значительных вложений. Базовые бензиновые версии легко проезжают до 400 000 км.

Seat Leon II (2005-2012)

Второе поколение получило динамичный дизайн и увеличенную колесную базу. Интерьер, хоть и креативный, имеет ограниченное остекление. Из линейки бензиновых двигателей рекомендовано только базовые и беспроблемные 1.4 и 1.6 MPI (86 и 102 л.с.), которые прекрасно работают на ГБО. Семейство TSI (1.2, 1.4, 1.8 и 2.0) предлагает лучшую динамику, но имеет проблемы с хрупкой цепью ГРМ (до 2009 года) и значительным расходом масла. Среди дизелей надежно выделяются 1.9 TDI и 1.6 TDI. Мощный 2.0 TDI (до конца 2009 года) страдал от серьезных недостатков (чувствительность к топливу, трещины головок блока). Рекомендовано искать модернизированные версии 2010-2012 годов.

Seat Leon III (2012-2020)

Третье поколение, построенное на архитектуре VW Golf, предлагает 5-дверный хэтчбек, 3-дверный вариант и функциональный универсал. Авто стало просторнее, но качество материалов в нижней части салона посредственное. Атмосферные двигатели исчезли. Семейство TSI (от 1.0 до 2.0) с ременным приводом ГРМ, избавилось от большинства предыдущих детских болезней и обеспечивает хорошую производительность и экономичность. Хотя потребление масла может оставаться повышенным, надежность улучшилась. Дизельные двигатели 1.6 и 2.0 TDI перешли на систему Common Rail, устранив технические недостатки, характерные для старых 2.0 TDI. Эта версия Leon хорошо собрана, а мощные варианты гарантируют динамику.

Стоимость Seat Leon в Украине

Цены являются ориентировочными и могут значительно отличаться в зависимости от года выпуска, состояния, комплектации и типа двигателя.

  • Seat Leon I (1999-2006): 3000-5500 долларов.
  • Seat Leon II (2005-2012): 5500-8500 долларов.
  • Seat Leon III (2012-2020): 8500-14 000 долларов.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
