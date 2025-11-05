Вживаний Seat Leon: чи варто купити

2017-2020 Seat Leon Фото: exchangeandmart.co.uk

Seat Leon, побудований на спільній архітектурі VAG, є постійним атрибутом європейського авторинку з 1999 року, проте не кожна версія моделі є бездоганною. Перше покоління відоме надійними бензиновими двигунами, друге вимагає обережного вибору агрегатів, а третє нарешті позбулося дитячих хвороб TSI.

Seat Leon I (1999–2006)

Перше покоління Leon досі приваблює увагу своїм дизайном. Хоча салон невеликий, він якісно зібраний. Сильною стороною є бензинові двигуни: атмосферні 1.6 (101-105 к.с.) та 1.8 (125 к.с.) є надійними, а версії 1.8 Turbo (180–225 к.с.) — найбільш затребувані та мають бездоганну репутацію. Дизелі 1.9 TDI (90–150 к.с.) загалом непогані, але їхній стан після двох десятиліть може вимагати значних вкладень. Базові бензинові версії легко проїжджають до 400 000 км.

Seat Leon II (2005–2012)

Друге покоління отримало динамічний дизайн та збільшену колісну базу. Інтер'єр, хоч і креативний, має обмежене скління. З лінійки бензинових двигунів рекомендовано лише базові та безпроблемні 1.4 та 1.6 MPI (86 та 102 к.с.), які чудово працюють на ГБО. Сімейство TSI (1.2, 1.4, 1.8 та 2.0) пропонує кращу динаміку, але має проблеми з крихким ланцюгом ГРМ (до 2009 року) та значною витратою оливи. Серед дизелів надійно виділяються 1.9 TDI та 1.6 TDI. Потужний 2.0 TDI (до кінця 2009 року) страждав від серйозних недоліків (чутливість до палива, тріщини головок блоку). Рекомендовано шукати модернізовані версії 2010–2012 років.

Seat Leon III (2012–2020)

Третє покоління, побудоване на архітектурі VW Golf, пропонує 5-дверний хетчбек, 3-дверний варіант та функціональний універсал. Авто стало просторішим, але якість матеріалів у нижній частині салону посередня. Атмосферні двигуни зникли. Сімейство TSI (від 1.0 до 2.0) з ремінним приводом ГРМ, позбулося більшості попередніх дитячих хвороб та забезпечує хорошу продуктивність та економічність. Хоча споживання оливи може залишатися підвищеним, надійність покращилася. Дизельні двигуни 1.6 та 2.0 TDI перейшли на систему Common Rail, усунувши технічні недоліки, характерні для старих 2.0 TDI. Ця версія Leon добре зібрана, а потужні варіанти гарантують динаміку.

Вартість Seat Leon в Україні

