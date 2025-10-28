Подержанный Hyundai Kona: стоит ли купить

2020 Hyundai Kona Фото: paramushyundai.com

Hyundai Kona, известный своим стилем и динамичностью, стал одним из самых продаваемых компактных кроссоверов с момента дебюта. Впрочем, подержанные модели первого поколения имеют темную сторону, связанную с отзывами и ранними поломками ключевых компонентов. Поэтому важно понимать, какие годы выпуска и комплектации несут повышенный риск для владельца.

Проблемы с двигателем и трансмиссией

Когда Hyundai Kona вышел на рынок в 2017 году, то быстро стал хитом благодаря стильному виду, выгодной цене и приятным ходовым качествам. Это одна из самых успешных моделей Hyundai в истории — продано более 2 000 000 единиц. Однако, несмотря на общий успех, ранние модели Kona имели ряд повторяющихся и серьезных поломок, о которых следует знать покупателям подержанных авто.

Одной из самых серьезных проблем ранних моделей Kona был катастрофический выход из строя базовых 2-литровых двигателей, который мог произойти внезапно, даже до достижения пробега 80 000 км. Hyundai в конце концов отозвал тысячи Kona 2019-2021 годов выпуска из-за дефекта поршневых масляных колец, который мог повреждать двигатели и даже создавать риск пожара.

Кроме того, коробка передач с двойным сцеплением (DCT), которая использовалась с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, оказалась ненадежной. Водители сообщали о колебаниях, дрожании и даже внезапном переходе трансмиссии в нейтральное положение во время движения. Из-за этого Hyundai отозвала более 50 000 автомобилей и позже отказалась от 7-ступенчатой DCT в пользу 8-ступенчатого автомата в обновленной модели 2024 года.

Комфорт и качество интерьера

Многие владельцы отмечают, что Kona является достаточно шумным автомобилем на трассе, особенно на высоких скоростях.

Также часто критикуют ограниченное багажное пространство и использование большого количества твердого пластика в интерьере первого поколения, что со временем приводило к дребезжанию и скрипам.

Проблемы с безопасностью

Модели Kona Electric 2019-2020 годов выпуска столкнулись с отзывом из-за производственного дефекта в аккумуляторных блоках LG, который мог привести к пожару.

Владельцам в США даже советовали парковаться на улице, а ремонт требовал полной замены аккумуляторного блока, что занимало месяцы.