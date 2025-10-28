Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить Hyundai Kona с пробегом

Стоит ли купить Hyundai Kona с пробегом

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 17:30
обновлено: 15:42
Подержанный Hyundai Kona: стоит ли купить
2020 Hyundai Kona Фото: paramushyundai.com

Hyundai Kona, известный своим стилем и динамичностью, стал одним из самых продаваемых компактных кроссоверов с момента дебюта. Впрочем, подержанные модели первого поколения имеют темную сторону, связанную с отзывами и ранними поломками ключевых компонентов. Поэтому важно понимать, какие годы выпуска и комплектации несут повышенный риск для владельца.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Проблемы с двигателем и трансмиссией

Когда Hyundai Kona вышел на рынок в 2017 году, то быстро стал хитом благодаря стильному виду, выгодной цене и приятным ходовым качествам. Это одна из самых успешных моделей Hyundai в истории — продано более 2 000 000 единиц. Однако, несмотря на общий успех, ранние модели Kona имели ряд повторяющихся и серьезных поломок, о которых следует знать покупателям подержанных авто.

Одной из самых серьезных проблем ранних моделей Kona был катастрофический выход из строя базовых 2-литровых двигателей, который мог произойти внезапно, даже до достижения пробега 80 000 км. Hyundai в конце концов отозвал тысячи Kona 2019-2021 годов выпуска из-за дефекта поршневых масляных колец, который мог повреждать двигатели и даже создавать риск пожара.

Кроме того, коробка передач с двойным сцеплением (DCT), которая использовалась с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, оказалась ненадежной. Водители сообщали о колебаниях, дрожании и даже внезапном переходе трансмиссии в нейтральное положение во время движения. Из-за этого Hyundai отозвала более 50 000 автомобилей и позже отказалась от 7-ступенчатой DCT в пользу 8-ступенчатого автомата в обновленной модели 2024 года.

Также читайте:

Лучшим электромобилем стал корейский седан

Kia или Hyundai: автомобили какого бренда надежнее

Лучшие и худшие годы выпуска Hyundai Elantra

Комфорт и качество интерьера

Многие владельцы отмечают, что Kona является достаточно шумным автомобилем на трассе, особенно на высоких скоростях.

Также часто критикуют ограниченное багажное пространство и использование большого количества твердого пластика в интерьере первого поколения, что со временем приводило к дребезжанию и скрипам.

Проблемы с безопасностью

Модели Kona Electric 2019-2020 годов выпуска столкнулись с отзывом из-за производственного дефекта в аккумуляторных блоках LG, который мог привести к пожару.

Владельцам в США даже советовали парковаться на улице, а ремонт требовал полной замены аккумуляторного блока, что занимало месяцы.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации