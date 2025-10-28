Вживаний Hyundai Kona: чи варто купити

2020 Hyundai Kona Фото: paramushyundai.com

Hyundai Kona, відомий своїм стилем та динамічністю, став одним з найбільш продаваних компактних кросоверів з моменту дебюту. Втім, вживані моделі першого покоління мають темний бік, пов'язаний з відкликаннями та ранніми поломками ключових компонентів. Тому важливо розуміти, які роки випуску та комплектації несуть підвищений ризик для власника.

Проблеми з двигуном та трансмісією

Коли Hyundai Kona вийшов на ринок у 2017 році, то швидко став хітом завдяки стильному вигляду, вигідній ціні та приємним ходовим якостям. Це одна з найуспішніших моделей Hyundai в історії — продано понад 2 000 000 одиниць. Однак, попри загальний успіх, ранні моделі Kona мали низку повторюваних та серйозних поломок, про які слід знати покупцям вживаних авто.

Однією з найсерйозніших проблем ранніх моделей Kona був катастрофічний вихід з ладу базових 2-літрових двигунів, який міг статися раптово, навіть до досягнення пробігу 80 000 км. Hyundai зрештою відкликав тисячі Kona 2019–2021 років випуску через дефект поршневих масляних кілець, що міг пошкоджувати двигуни та навіть створювати ризик пожежі.

Крім того, коробка передач з подвійним зчепленням (DCT), яка використовувалася з 1,6-літровим двигуном з турбонаддувом, виявилася ненадійною. Водії повідомляли про вагання, тремтіння та навіть раптовий перехід трансмісії в нейтральне положення під час руху. Через це Hyundai відкликала понад 50 000 автомобілів та пізніше відмовилася від 7-ступеневої DCT на користь 8-ступеневого автомата в оновленій моделі 2024 року.

Комфорт та якість інтер'єру

Багато власників відзначають, що Kona є досить гучним автомобілем на трасі, особливо на високих швидкостях.

Також часто критикують обмежений багажний простір та використання великої кількості твердого пластику в інтер'єрі першого покоління, що з часом призводило до деренчання та скрипів.

Проблеми з безпекою

Моделі Kona Electric 2019–2020 років випуску зіткнулися з відкликанням через виробничий дефект в акумуляторних блоках LG, що міг призвести до пожежі.

Власникам у США навіть радили паркуватися на вулиці, а ремонт вимагав повної заміни акумуляторного блоку, що займало місяці.