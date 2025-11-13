Видео
Україна
Видео

Стоит ли купить BMW 5 G30 с пробегом

Стоит ли купить BMW 5 G30 с пробегом

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:37
Подержанный BMW 5 G30: стоит ли купить
BMW 5 серии. Фото: topgear.com

BMW 5 серии G30 (2017-2024) позиционируется как просторный и комфортный, но в то же время спортивный седан высшего класса, построенный на современной платформе. Этот автомобиль прекрасно подходит для длинных дистанций и имеет на выбор широкую линейку мощных бензиновых и дизельных двигателей.

Об этом написал Autokult.

Технические особенности

BMW 5 серии G30 (2017-2024) построен на платформе CLAR (общей с 7-й серией) с широким использованием алюминия.

Все версии, кроме некоторых 520d, оснащались надежной долговечной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Подвеска независимая (двойные рычаги спереди, 5-рычажная сзади). Опционально предлагались адаптивная, пневматическая подвески и управление задними колесами.

Модель предлагалась с 4- и 6-цилиндровыми агрегатами (B48/B58 бензин, B47/B57 дизель), а также мощными V8 (N63/S63).

Для баланса экономичности и динамики рекомендованы 4-цилиндровые версии: бензиновый 530i или дизельный 520d. Среди более мощных стоит обратить внимание на 540i или 530d (лучше до 2020 года с одним турбонаддувом). В целом самыми надежными являются 2.0-литровые двигатели. Гибридные версии хоть и имеют преимущества, но стоит выбирать осторожно из-за высокой стоимости ремонта.

Типичные неисправности

  • Дизельные двигатели (B47/B57). Уязвимы к проблемам с охлаждением клапана EGR (риск пожара — необходимо проверить отзыв), поломкам вихревых заслонок и износу шкива демпфера (после 200 000 км). Система SCR/AdBlue обычно требует замены бака каждые 100 000-150 000 км.
  • Бензиновые двигатели (B48/B58). Самые распространенные проблемы — утечки охлаждающей жидкости, особенно в 3-литровых B58, где также возможны утечки масла и отказы клапанов VANOS. Рекомендуется профилактическая замена уязвимых компонентов охлаждения ближе к 150 000 км.
  • V8 (N63). Склонны к перегреву, высокому расходу масла и ранним поломкам систем VANOS/Valvetronic.
  • Другое. Износ задних пассивных амортизаторов (на 150 000 км), поломки жалюзи решетки радиатора и мелкие неисправности LED/лазерных фар.

Цены в Украине

На вторичном рынке Украины типичная цена на BMW 5 серии G30 (в зависимости от года выпуска, пробега и комплектации) колеблется от 25 000 до 40 000 долларов (за самые распространенные версии 2017-2020 годов).

Более новые модели (после рестайлинга) и высокопроизводительные версии могут стоить значительно дороже.

авто BMW цены автомобиль продажа авто подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
