Вживаний BMW 5 G30: чи варто купити

BMW 5 серії G30 (2017–2024) позиціонується як просторий та комфортний, але водночас спортивний седан вищого класу, побудований на сучасній платформі. Цей автомобіль чудово підходить для довгих дистанцій та має на вибір широку лінійку потужних бензинових та дизельних двигунів.

Технічні особливості

BMW 5 серії G30 (2017–2024) побудований на платформі CLAR (спільній з 7-ю серією) з широким використанням алюмінію.

Усі версії, окрім деяких 520d, оснащувалися надійною довговічною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач ZF.

Підвіска незалежна (подвійні важелі спереду, 5-важільна ззаду). Опціонально пропонувалися адаптивна, пневматична підвіски та керування задніми колесами.

Модель пропонувалася з 4- та 6-циліндровими агрегатами (B48/B58 бензин, B47/B57 дизель), а також потужними V8 (N63/S63).

Для балансу економічності та динаміки рекомендовані 4-циліндрові версії: бензиновий 530i або дизельний 520d. Серед потужніших варто звернути увагу на 540i або 530d (краще до 2020 року з одним турбонаддувом). Загалом найнадійнішими є 2.0-літрові двигуни. Гібридні версії хоч і мають переваги, але варто обирати обережно через високу вартість ремонту.

Типові несправності

Дизельні двигуни (B47/B57). Уразливі до проблем з охолодженням клапана EGR (ризик пожежі — необхідно перевірити відкликання), поломок вихрових заслінок та зносу шківа демпфера (після 200 000 км). Система SCR/AdBlue зазвичай потребує заміни бака кожні 100 000-150 000 км.

Уразливі до проблем з охолодженням клапана EGR (ризик пожежі — необхідно перевірити відкликання), поломок вихрових заслінок та зносу шківа демпфера (після 200 000 км). Система SCR/AdBlue зазвичай потребує заміни бака кожні 100 000-150 000 км. Бензинові двигуни (B48/B58). Найпоширеніші проблеми — витоки охолоджувальної рідини, особливо в 3-літрових B58, де також можливі витоки оливи та відмови клапанів VANOS. Рекомендовано профілактична заміна вразливих компонентів охолодження ближче до 150 000 км.

Найпоширеніші проблеми — витоки охолоджувальної рідини, особливо в 3-літрових B58, де також можливі витоки оливи та відмови клапанів VANOS. Рекомендовано профілактична заміна вразливих компонентів охолодження ближче до 150 000 км. V8 (N63). Схильні до перегріву, високої витрати оливи та ранніх поломок систем VANOS/Valvetronic.

Схильні до перегріву, високої витрати оливи та ранніх поломок систем VANOS/Valvetronic. Інше. Знос задніх пасивних амортизаторів (на 150 000 км), поломки жалюзі решітки радіатора та дрібні несправності LED/лазерних фар.

Ціни в Україні

На вторинному ринку України типова ціна на BMW 5 серії G30 (залежно від року випуску, пробігу та комплектації) коливається від 25 000 до 40 000 доларів (за найпоширеніші версії 2017-2020 років).

Новіші моделі (після рестайлінгу) та високопродуктивні версії можуть коштувати значно дорожче.