Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чи варто купити BMW 5 G30 з пробігом

Чи варто купити BMW 5 G30 з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 17:30
Оновлено: 17:37
Вживаний BMW 5 G30: чи варто купити
BMW 5 серії. Фото: topgear.com

BMW 5 серії G30 (2017–2024) позиціонується як просторий та комфортний, але водночас спортивний седан вищого класу, побудований на сучасній платформі. Цей автомобіль чудово підходить для довгих дистанцій та має на вибір широку лінійку потужних бензинових та дизельних двигунів.

Про це написав Autokult.

Реклама
Читайте також:

Технічні особливості

BMW 5 серії G30 (2017–2024) побудований на платформі CLAR (спільній з 7-ю серією) з широким використанням алюмінію.

Усі версії, окрім деяких 520d, оснащувалися надійною довговічною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач ZF.

Підвіска незалежна (подвійні важелі спереду, 5-важільна ззаду). Опціонально пропонувалися адаптивна, пневматична підвіски та керування задніми колесами.

Модель пропонувалася з 4- та 6-циліндровими агрегатами (B48/B58 бензин, B47/B57 дизель), а також потужними V8 (N63/S63).

Для балансу економічності та динаміки рекомендовані 4-циліндрові версії: бензиновий 530i або дизельний 520d. Серед потужніших варто звернути увагу на 540i або 530d (краще до 2020 року з одним турбонаддувом). Загалом найнадійнішими є 2.0-літрові двигуни. Гібридні версії хоч і мають переваги, але варто обирати обережно через високу вартість ремонту.

Також читайте:

BMW, Mercedes та Audi: у кого надійніші автомобілі

Чи варто купити вживаний BMW X5

Які кросовери кращі: німецькі чи японські

Типові несправності

  • Дизельні двигуни (B47/B57). Уразливі до проблем з охолодженням клапана EGR (ризик пожежі — необхідно перевірити відкликання), поломок вихрових заслінок та зносу шківа демпфера (після 200 000 км). Система SCR/AdBlue зазвичай потребує заміни бака кожні 100 000-150 000 км.
  • Бензинові двигуни (B48/B58). Найпоширеніші проблеми — витоки охолоджувальної рідини, особливо в 3-літрових B58, де також можливі витоки оливи та відмови клапанів VANOS. Рекомендовано профілактична заміна вразливих компонентів охолодження ближче до 150 000 км.
  • V8 (N63). Схильні до перегріву, високої витрати оливи та ранніх поломок систем VANOS/Valvetronic.
  • Інше. Знос задніх пасивних амортизаторів (на 150 000 км), поломки жалюзі решітки радіатора та дрібні несправності LED/лазерних фар.

Ціни в Україні

На вторинному ринку України типова ціна на BMW 5 серії G30 (залежно від року випуску, пробігу та комплектації) коливається від 25 000 до 40 000 доларів (за найпоширеніші версії 2017-2020 років).

Новіші моделі (після рестайлінгу) та високопродуктивні версії можуть коштувати значно дорожче.

авто BMW ціни автомобіль продаж авто вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації