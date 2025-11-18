Видео
Безопасен ли WD-40 для автомобильной краски

Дата публикации 18 ноября 2025 20:40
обновлено: 16:11
Можно ли брать WD-40 для чистки кузова авто
Средство WD-40. Фото: x.com/WD40

Многофункциональное средство WD-40, которое изначально разработали для защиты баллистических ракет от ржавчины, нашло свое применение в уходе за автомобилем. Однако его следует рассматривать лишь как временное решение, так как для качественного восстановления лакокрасочного покрытия необходимы другие средства.

Об этом написал Jalopnik.

Ограниченные возможности

Средство безопасно для использования на кузове автомобиля и может временно стереть следы от легких контактов на лакокрасочном покрытии (ЛКП).

Нужно обильно смочить WD-40 пораженные участки и оставить их на минуту-две. Затем взять полотенце из микрофибры и протереть поверхность. При необходимости процедуру повторяют. Если все сделать правильно, смазочные свойства средства минимизируют трение, удаляя загрязнения и уменьшая риск дополнительных царапин.

Однако WD-40 не является средством для детальной очистки, которое может устранить глубокие царапины, удалить пятна или отполировать лакокрасочное покрытие автомобиля до идеального вида. Наоборот его частое использование на ЛКП может иметь негативный эффект: средство притягивает больше пыли и грязи, которые будут оставлять царапины.

Также читайте:

Обязательная полировка

Царапины — это микроскопические неровности на прозрачном покрытии. Распыление WD-40 лишь временно заполняет эти неровные края, делая их менее заметными, но не исправляет поверхность. Ведь это средство не содержит мелких абразивов, как полироль, необходимых для коррекции поверхности и придания ей нового вида.

Поэтому после обработки WD-40 надо нанести полироль с помощью аппликатора небольшими круговыми движениями и немедленно отполировать полотенцем из микрофибры, не давая ей высохнуть на краске. Последний шаг — нанести воск. Его оставляют на 2-5 минут, прежде чем удалить излишки.

Максим Сайгак - Редактор
