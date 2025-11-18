Можно ли брать WD-40 для чистки кузова авто

Средство WD-40. Фото: x.com/WD40

Многофункциональное средство WD-40, которое изначально разработали для защиты баллистических ракет от ржавчины, нашло свое применение в уходе за автомобилем. Однако его следует рассматривать лишь как временное решение, так как для качественного восстановления лакокрасочного покрытия необходимы другие средства.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама

Читайте также:

Ограниченные возможности

Средство безопасно для использования на кузове автомобиля и может временно стереть следы от легких контактов на лакокрасочном покрытии (ЛКП).

Нужно обильно смочить WD-40 пораженные участки и оставить их на минуту-две. Затем взять полотенце из микрофибры и протереть поверхность. При необходимости процедуру повторяют. Если все сделать правильно, смазочные свойства средства минимизируют трение, удаляя загрязнения и уменьшая риск дополнительных царапин.

Однако WD-40 не является средством для детальной очистки, которое может устранить глубокие царапины, удалить пятна или отполировать лакокрасочное покрытие автомобиля до идеального вида. Наоборот его частое использование на ЛКП может иметь негативный эффект: средство притягивает больше пыли и грязи, которые будут оставлять царапины.

Также читайте:

Как водителям не следует использовать популярное средство WD-40

Что скрипит под капотом авто, и почему от WD-40 станет еще хуже

Как быстро и аккуратно удалить птичий помет с авто

Обязательная полировка

Царапины — это микроскопические неровности на прозрачном покрытии. Распыление WD-40 лишь временно заполняет эти неровные края, делая их менее заметными, но не исправляет поверхность. Ведь это средство не содержит мелких абразивов, как полироль, необходимых для коррекции поверхности и придания ей нового вида.

Поэтому после обработки WD-40 надо нанести полироль с помощью аппликатора небольшими круговыми движениями и немедленно отполировать полотенцем из микрофибры, не давая ей высохнуть на краске. Последний шаг — нанести воск. Его оставляют на 2-5 минут, прежде чем удалить излишки.