Чи безпечний WD-40 для автомобільної фарби

Чи безпечний WD-40 для автомобільної фарби

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:40
Оновлено: 16:11
Чи можна брати WD-40 для чищення кузова авто
Засіб WD-40. Фото: x.com/WD40

Багатофункціональний засіб WD-40, який від початку розробили для захисту балістичних ракет від іржі, знайшов своє застосування у догляді за автомобілем. Проте його слід розглядати лише як тимчасове рішення, позаяк для якісного відновлення лакофарбового покриття необхідні інші засоби.

Про це написав Jalopnik.

Обов'язкове полірування

Подряпини — це мікроскопічні нерівності на прозорому покритті. Розпилення WD-40 лише тимчасово заповнює ці нерівні краї, роблячи їх менш помітними, але не виправляє поверхню. Адже цей засіб не містить дрібних абразивів, як поліроль, необхідних для корекції поверхні та надання їй нового вигляду.

Тому після обробки WD-40 треба нанести поліроль за допомогою аплікатора невеликими круговими рухами та негайно відполіровують рушником з мікрофібри, не даючи їй висохнути на фарбі. Останній крок — нанести віск. Його залишають на 2–5 хвилин, перш ніж видалити надлишки.

авто поради автомобіль корисні поради миття авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
