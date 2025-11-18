Чи можна брати WD-40 для чищення кузова авто

Засіб WD-40. Фото: x.com/WD40

Багатофункціональний засіб WD-40, який від початку розробили для захисту балістичних ракет від іржі, знайшов своє застосування у догляді за автомобілем. Проте його слід розглядати лише як тимчасове рішення, позаяк для якісного відновлення лакофарбового покриття необхідні інші засоби.

Про це написав Jalopnik.

Обмежені можливості

Засіб безпечний для використання на кузові автомобіля й може тимчасово стерти сліди від легких контактів на лакофарбовому покритті (ЛФП).

Треба рясно змочити WD-40 уражені ділянки та залишити їх на хвилину-дві. Потім взяти рушник з мікрофібри та протерти поверхню. При необхідності процедуру повторюють. Якщо все зробити правильно, мастильні властивості засобу мінімізують тертя, видаляючи забруднення та зменшуючи ризик додаткових подряпин.

Однак WD-40 не є засобом для детального очищення, який може усунути глибокі подряпини, видалити плями чи відполірувати лакофарбове покриття автомобіля до ідеального вигляду. Навпаки його часте використання на ЛФП може мати негативний ефект: засіб притягує більше пилу та бруду, які залишатимуть подряпини.

Обов'язкове полірування

Подряпини — це мікроскопічні нерівності на прозорому покритті. Розпилення WD-40 лише тимчасово заповнює ці нерівні краї, роблячи їх менш помітними, але не виправляє поверхню. Адже цей засіб не містить дрібних абразивів, як поліроль, необхідних для корекції поверхні та надання їй нового вигляду.

Тому після обробки WD-40 треба нанести поліроль за допомогою аплікатора невеликими круговими рухами та негайно відполіровують рушником з мікрофібри, не даючи їй висохнути на фарбі. Останній крок — нанести віск. Його залишають на 2–5 хвилин, перш ніж видалити надлишки.