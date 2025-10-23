Немецкие автомобили проиграли в конкурсе на авто года в Германии

2026 Cadillac Vistiq Фото: Cadillac

В этом году в пяти категориях конкурса "Немецкий автомобиль года 2026" (GCOTY Awards) не победила ни одна немецкая модель. Ближайшим к успеху стал чешский бренд Skoda, принадлежащий концерну Volkswagen Group.

Об этом говорится на сайте GCOTY.

Американский триумф

Жюри, состоящее из около 40 ведущих автомобильных журналистов, выбрало победителей в разных классах всех новых автомобилей, выпущенных в течение последних двенадцати месяцев. Предпочтение отдали иностранным брендам, которые перевернули привычный порядок на рынке, где традиционно доминируют BMW и Mercedes.

Особенно продуктивно выступила американская автомобильная промышленность, одержав победу сразу в двух престижных категориях, оставив позади известных немецких соперников.

В категория "Люкс" (стоимость авто свыше 70 000 евро) победил Cadillac Vistiq . Этот кроссовер, выдающий более 600 л.с., подтверждает возвращение марки Cadillac на европейскую арену как амбассадора новой электрической эпохи роскоши.

В категории "Производительность" одержал победу Lucid Air Sapphire. Его характеристики — 1234 л.с. и разгон до 100 км/ч за две секунды — ошеломили даже поклонников немецкого технического совершенства.

Этот успех не случаен: в прошлом году Cadillac Lyriq одержал победу в классе "Люкс", что свидетельствует о системном смещении приоритетов.

Сдвиг в электрификацию

Результаты в других классах также подчеркнули международный характер премии и окончательный сдвиг в сторону электрификации.

"Бюджет" (до 25 000 евро): Dacia Bigster .

(до 25 000 евро): . "Компакт" (до 40 000 евро): Skoda Elroq .

(до 40 000 евро): . "Премиум" (40 000-70 000 евро): Hyundai Ioniq 9.

Стоит отметить, что четыре из пяти победителей классов — электромобили. Эта тенденция говорит о том, что европейский рынок теперь ценит не только традиционный немецкий инжиниринг, но и технологическую гибкость компаний, которые быстрее адаптировались к новым электрическим реалиям.

Именно эти пять моделей-лидеров теперь будут бороться за главный приз. Общий победитель конкурса "Немецкий автомобиль года 2026" будет объявлен 17 ноября 2025 года.