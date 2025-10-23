Видео
Автомобилем года в Германии не стало ни одно немецкое авто

Дата публикации 23 октября 2025 15:20
обновлено: 15:37
Немецкие автомобили проиграли в конкурсе на авто года в Германии
2026 Cadillac Vistiq Фото: Cadillac

В этом году в пяти категориях конкурса "Немецкий автомобиль года 2026" (GCOTY Awards) не победила ни одна немецкая модель. Ближайшим к успеху стал чешский бренд Skoda, принадлежащий концерну Volkswagen Group.

Об этом говорится на сайте GCOTY.

Сдвиг в электрификацию

Результаты в других классах также подчеркнули международный характер премии и окончательный сдвиг в сторону электрификации.

  • "Бюджет" (до 25 000 евро): Dacia Bigster.
  • "Компакт" (до 40 000 евро): Skoda Elroq.
  • "Премиум" (40 000-70 000 евро): Hyundai Ioniq 9.

Стоит отметить, что четыре из пяти победителей классов — электромобили. Эта тенденция говорит о том, что европейский рынок теперь ценит не только традиционный немецкий инжиниринг, но и технологическую гибкость компаний, которые быстрее адаптировались к новым электрическим реалиям.

Именно эти пять моделей-лидеров теперь будут бороться за главный приз. Общий победитель конкурса "Немецкий автомобиль года 2026" будет объявлен 17 ноября 2025 года.

Германия авто электрокары автомобиль конкурс електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
