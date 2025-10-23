Німецькі автомобілі програли у конкурсі на авто року у Німеччині

2026 Cadillac Vistiq Фото: Cadillac

Цього року у п'яти категоріях конкурсу "Німецький автомобіль року 2026" (GCOTY Awards) не перемогла жодна німецька модель. Найближчим до успіху став чеський бренд Skoda, що належить концерну Volkswagen Group.

Про це йдеться на сайті GCOTY.

Американський тріумф

Журі, яке складається з близько 40 провідних автомобільних журналістів, обрало переможців у різних класах усіх нових автомобілів, випущених протягом останніх дванадцяти місяців. Перевагу віддали іноземним брендам, які перевернули звичний порядок на ринку, де традиційно домінують BMW та Mercedes.

Особливо продуктивно виступила американська автомобільна промисловість, здобувши перемогу одразу у двох престижних категоріях, залишивши позаду найвідоміших німецьких суперників.

В категорія "Люкс" (вартість авто понад 70 000 євро) переміг Cadillac Vistiq . Цей кросовер, який видає понад 600 к.с., підтверджує повернення марки Cadillac на європейську арену як амбасадора нової електричної епохи розкоші.

В категорії "Продуктивність" здобув перемогу Lucid Air Sapphire. Його характеристики — 1234 к.с. та розгін до 100 км/год за дві секунди — приголомшили навіть шанувальників німецької технічної досконалості.

Цей успіх не випадковий: торік Cadillac Lyriq здобув перемогу в класі "Люкс", що свідчить про системний зсув пріоритетів.

Зсув в електрифікацію

Результати в інших класах також підкреслили міжнародний характер премії та остаточний зсув у бік електрифікації.

"Бюджет" (до 25 000 євро): Dacia Bigster .

(до 25 000 євро): . "Компакт" (до 40 000 євро): Skoda Elroq .

(до 40 000 євро): . "Преміум" (40 000-70 000 євро): Hyundai Ioniq 9.

Варто зазначити, що чотири з п’яти переможців класів — електромобілі. Ця тенденція свідчить про те, що європейський ринок тепер цінує не лише традиційний німецький інжиніринг, а й технологічну гнучкість компаній, які швидше адаптувалися до нових електричних реалій.

Саме ці п'ять моделей-лідерів тепер змагатимуться за головний приз. Загального переможця конкурсу "Німецький автомобіль року 2026" буде оголошено 17 листопада 2025 року.