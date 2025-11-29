Відео
Просили 2800 доларів за ремонт авто, ChatGPT вклався у 50

Просили 2800 доларів за ремонт авто, ChatGPT вклався у 50

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 01:20
Механік просив 2800 доларів за ремонт авто, ChatGPT впорався за 50
ChatGPT на екрані. Фото: freepik.com

Коли механік виставив жінці рахунок на кілька тисяч доларів за ремонт підвіски, вона вирішила звернутися за допомогою до штучного інтелекту. Це дозволило їй не лише заощадити величезну суму, але й самостійно здійснити необхідні роботи.

Про це повідомив Motor1.

Дешева порада ШІ

Користувачка TikTok Марту Стюарт розповіла свою історію, яка швидко стала вірусною. За її словами, за ремонт підвіски автомобіля Honda Accord механік запросив 2800 доларів. Збентежена такою сумою, Марту вирішила застосувати свій власний підхід та запитала поради у ChatGPT.

"ChatGPT сказав мені, що мені потрібно 50 доларів за деталь зі звалища автомобілів. Ходімо виправляти цей безлад", — записала вона у своєму відео, демонструючи скриншот з рекомендацією ШІ.

Коли ремонт дорожчий за новий автомобіль

Чому Hyundai забороняє водіям дрібний ремонт електрокарів

Як зрозуміти, коли потрібен ремонт підвіски автомобіля

Власними руками

Хоча жінка зізналася своїм глядачам, що ніколи раніше не виконувала подібних ремонтних робіт на власній машині, вона не розгубилася. Завдяки тому що Марту працює електриком та займається ремонтом будинків, вона мала під рукою необхідний набір інструментів.

Увімкнувши камеру, вона показала процес встановлення підвіски. Марту впоралася із завданням, здійснивши заміну деталі без значних труднощів.

Цей випадок став яскравою ілюстрацією того, як ШІ може демократизувати доступ до технічних знань та кинути виклик традиційним, часто завищеним, цінам у сфері автосервісу.

ремонт авто поради штучний інтелект автомобіль ChatGPT Honda ШІ
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
