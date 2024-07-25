Коли потрібен ремонт підвіски автомобіля — три важливі ознаки

Ремонт підвіски. Фото: nolaautomotiverepairs.com

Підвіска автомобіля забезпечує плавний та безпечний рух, допомагаючи поглинати удари від нерівностей дороги. Тому вчасний ремонт або навіть заміна цього елемента важливі як для комфорту, так й для безпеки водія.

Про це повідомив SUV News.

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Підвіска складається з амортизаторів, пружин, кріплення, стабілізаторів, кульових опор, наконечників, сайлентблоків та рульової рейки. Важливо стежити за станом підвіски те не ігнорувати пошкодження її частин.

Коли потрібен ремонт підвіски

Неприємні шуми з-під автомобіля під час руху або гальмування. Якщо чутні стукіт, скрипи, удари або гуркіт, це може вказувати на зношені деталі підвіски або рульового управління — сайлентблоків, наконечників рульових тяг, кульових опор, стійок стабілізатора, підшипників маточин або шарнірів рівних кутових швидкостей.

Якщо чутні стукіт, скрипи, удари або гуркіт, це може вказувати на зношені деталі підвіски або рульового управління — сайлентблоків, наконечників рульових тяг, кульових опор, стійок стабілізатора, підшипників маточин або шарнірів рівних кутових швидкостей. Нерівномірний знос шин. Колеса та шини є частинами рульового управління та підвіски, тому це може свідчити про те, що амортизатори, стійки або пружини потребують заміни. Також це може означати проблему з вирівнюванням коліс.

Колеса та шини є частинами рульового управління та підвіски, тому це може свідчити про те, що амортизатори, стійки або пружини потребують заміни. Також це може означати проблему з вирівнюванням коліс. Автомобіль підстрибує після проїзду через ями. Може свідчити про знос амортизаторів. Тому слід оглянути амортизатори на протікання рідини. Якщо його немає, спробуйте натиснути на один з кутів автомобіля та подивитися, як швидко він повертається на місце. Якщо автомобіль підскакує більше одного разу, амортизатори потрібно замінити.

Фото: hubstarter.com

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