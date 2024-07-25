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Зміна опори — як зрозуміти, коли потрібен ремонт підвіски автомобіля

25 липня 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Коли потрібен ремонт підвіски автомобіля — три важливі ознаки
Ремонт підвіски. Фото: nolaautomotiverepairs.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Підвіска автомобіля забезпечує плавний та безпечний рух, допомагаючи поглинати удари від нерівностей дороги. Тому вчасний ремонт або навіть заміна цього елемента важливі як для комфорту, так й для безпеки водія.

Про це повідомив SUV News.

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Підвіска складається з амортизаторів, пружин, кріплення, стабілізаторів, кульових опор, наконечників, сайлентблоків та рульової рейки. Важливо стежити за станом підвіски те не ігнорувати пошкодження її частин.

Коли потрібен ремонт підвіски

  • Неприємні шуми з-під автомобіля під час руху або гальмування. Якщо чутні стукіт, скрипи, удари або гуркіт, це може вказувати на зношені деталі підвіски або рульового управління — сайлентблоків, наконечників рульових тяг, кульових опор, стійок стабілізатора, підшипників маточин або шарнірів рівних кутових швидкостей.
  • Нерівномірний знос шин. Колеса та шини є частинами рульового управління та підвіски, тому це може свідчити про те, що амортизатори, стійки або пружини потребують заміни. Також це може означати проблему з вирівнюванням коліс.
  • Автомобіль підстрибує після проїзду через ями. Може свідчити про знос амортизаторів. Тому слід оглянути амортизатори на протікання рідини. Якщо його немає, спробуйте натиснути на один з кутів автомобіля та подивитися, як швидко він повертається на місце. Якщо автомобіль підскакує більше одного разу, амортизатори потрібно замінити.

 

Зміна опори — як зрозуміти, коли потрібен ремонт підвіски автомобіля - фото 1
Фото: hubstarter.com

Раніше ми писали, що робити, коли кермо почало вібрувати або його заклинило взагалі.

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