Когда нужен ремонт подвески автомобиля — три важных признака

Ремонт подвески. Фото: nolaautomotiverepairs.com

Подвеска автомобиля обеспечивает плавное и безопасное движение, помогая поглощать ушибы от неровностей дороги. Поэтому своевременный ремонт или даже замена этого элемента важны как для комфорта, так и для безопасности водителя.

Об этом сообщил SUV News.

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Подвеска состоит из амортизаторов, пружин, креплений, стабилизаторов, шаровых опор, наконечников, сайлентблоков и рулевой рейки. Важно следить за состоянием подвески и не игнорировать повреждения ее частей.

Когда требуется ремонт подвески

Неприятные шумы из-под автомобиля во время движения или торможения. Если слышны стук, скрипы, удары или грохот, это может указывать на изношенные детали подвески или рулевого управления — сайлентблоков, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек стабилизатора, подшипников ступиц или шарниров равных угловых скоростей.

Если слышны стук, скрипы, удары или грохот, это может указывать на изношенные детали подвески или рулевого управления — сайлентблоков, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек стабилизатора, подшипников ступиц или шарниров равных угловых скоростей. Неравномерный износ шин. Колеса и шины являются частями рулевого управления и подвески, поэтому это может свидетельствовать о том, что амортизаторы, стойки или пружины требуют замены. Также это может означать проблему выравнивания колес.

Колеса и шины являются частями рулевого управления и подвески, поэтому это может свидетельствовать о том, что амортизаторы, стойки или пружины требуют замены. Также это может означать проблему выравнивания колес. Автомобиль подпрыгивает после проезда через ямы. Может свидетельствовать об износе амортизаторов. Поэтому следует осмотреть амортизаторы на протечку жидкости. Если ее нет, попробуйте нажать на один из углов автомобиля и посмотреть, как быстро он возвращается на место. Если автомобиль подскакивает больше раза, амортизаторы нужно заменить.

Фото: hubstarter.com

Ранее мы писали, что делать, когда руль начал вибрировать или его заклинило вообще.