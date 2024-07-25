Когда нужен ремонт подвески автомобиля — три важных признака

Смена опоры — как понять, когда нужен ремонт подвески автомобиля
25 июля 2024 08:15
Ремонт подвески. Фото: nolaautomotiverepairs.com
Подвеска автомобиля обеспечивает плавное и безопасное движение, помогая поглощать ушибы от неровностей дороги. Поэтому своевременный ремонт или даже замена этого элемента важны как для комфорта, так и для безопасности водителя.
Об этом сообщил SUV News.
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Подвеска состоит из амортизаторов, пружин, креплений, стабилизаторов, шаровых опор, наконечников, сайлентблоков и рулевой рейки. Важно следить за состоянием подвески и не игнорировать повреждения ее частей.
Когда требуется ремонт подвески
- Неприятные шумы из-под автомобиля во время движения или торможения. Если слышны стук, скрипы, удары или грохот, это может указывать на изношенные детали подвески или рулевого управления — сайлентблоков, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек стабилизатора, подшипников ступиц или шарниров равных угловых скоростей.
- Неравномерный износ шин. Колеса и шины являются частями рулевого управления и подвески, поэтому это может свидетельствовать о том, что амортизаторы, стойки или пружины требуют замены. Также это может означать проблему выравнивания колес.
- Автомобиль подпрыгивает после проезда через ямы. Может свидетельствовать об износе амортизаторов. Поэтому следует осмотреть амортизаторы на протечку жидкости. Если ее нет, попробуйте нажать на один из углов автомобиля и посмотреть, как быстро он возвращается на место. Если автомобиль подскакивает больше раза, амортизаторы нужно заменить.
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