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Смена опоры — как понять, когда нужен ремонт подвески автомобиля

25 июля 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Когда нужен ремонт подвески автомобиля — три важных признака
Ремонт подвески. Фото: nolaautomotiverepairs.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Подвеска автомобиля обеспечивает плавное и безопасное движение, помогая поглощать ушибы от неровностей дороги. Поэтому своевременный ремонт или даже замена этого элемента важны как для комфорта, так и для безопасности водителя.

Об этом сообщил SUV News.

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Подвеска состоит из амортизаторов, пружин, креплений, стабилизаторов, шаровых опор, наконечников, сайлентблоков и рулевой рейки. Важно следить за состоянием подвески и не игнорировать повреждения ее частей.

Когда требуется ремонт подвески

  • Неприятные шумы из-под автомобиля во время движения или торможения. Если слышны стук, скрипы, удары или грохот, это может указывать на изношенные детали подвески или рулевого управления — сайлентблоков, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек стабилизатора, подшипников ступиц или шарниров равных угловых скоростей.
  • Неравномерный износ шин. Колеса и шины являются частями рулевого управления и подвески, поэтому это может свидетельствовать о том, что амортизаторы, стойки или пружины требуют замены. Также это может означать проблему выравнивания колес.
  • Автомобиль подпрыгивает после проезда через ямы. Может свидетельствовать об износе амортизаторов. Поэтому следует осмотреть амортизаторы на протечку жидкости. Если ее нет, попробуйте нажать на один из углов автомобиля и посмотреть, как быстро он возвращается на место. Если автомобиль подскакивает больше раза, амортизаторы нужно заменить.

 

Изменение опоры - как понять, когда нужен ремонт подвески автомобиля - фото 1
Фото: hubstarter.com

Ранее мы писали, что делать, когда руль начал вибрировать или его заклинило вообще.

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