Страховщики предупредили водителей, что не стоит ремонтировать в авто самостоятельно

Ремонт авто. Фото: autoleap.com

Эксперты призвали водителей никогда не трогать ключевые компоненты автомобиля самостоятельно. Ведь при любой даже небольшой ошибке под серьезной опасностью оказываются автомобилист, другие участники движения и пешеходы.

Об этом написала The Sun.

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Британская страховая компания Warranty First предупреждает, что любой ремонт тормозов в автомобиле должен производиться специалистом, даже если водитель умеет пользоваться автомобильными инструментами. Это связано с тем, что отсутствие любого компонента может оказаться катастрофическим.

Инфляция и высокие цены могут помешать водителям платить автомеханику, но автолюбителям не стоит поддаваться искушению выполнять работы самостоятельно.

"Никто, кроме обученного техника транспортного средства, работающего в полностью оборудованной мастерской, не должен пытаться ремонтировать тормоза. Самостоятельно водитель может пропустить что-то по неопытности, и это приведет к катастрофе", — говорится в сообщении Warranty First.

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