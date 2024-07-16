Страховщики предупредили водителей, что не стоит ремонтировать в авто самостоятельно

Это катастрофа — страховщики предупредили водителей, что не стоит ремонтировать самостоятельно
Эксперты призвали водителей никогда не трогать ключевые компоненты автомобиля самостоятельно. Ведь при любой даже небольшой ошибке под серьезной опасностью оказываются автомобилист, другие участники движения и пешеходы.
Об этом написала The Sun.
Тормозная система
Британская страховая компания Warranty First предупреждает, что любой ремонт тормозов в автомобиле должен производиться специалистом, даже если водитель умеет пользоваться автомобильными инструментами. Это связано с тем, что отсутствие любого компонента может оказаться катастрофическим.
Инфляция и высокие цены могут помешать водителям платить автомеханику, но автолюбителям не стоит поддаваться искушению выполнять работы самостоятельно.
"Никто, кроме обученного техника транспортного средства, работающего в полностью оборудованной мастерской, не должен пытаться ремонтировать тормоза. Самостоятельно водитель может пропустить что-то по неопытности, и это приведет к катастрофе", — говорится в сообщении Warranty First.
Когда еще следует обращаться к механику
- Лобовое стекло. Должен устанавливать только специалист — убедитесь, что он работает в авторитетной мастерской.
- Трансмиссия. Коробка передач — это техническое "минное поле". Механические и автоматические трансмиссии со временем становятся все сложнее.
- Электричество. Слишком сложная сфера для многих автолюбителей. При этом профессионалы имеют доступ к диагностическому оборудованию, которого нет у обычных автовладельцев.
- Подвеска. Ошибки в ремонте приводят в лучшем случае к дорогостоящему ремонту, а в худшем — к опасности для водителя и других участников движения.
Ранее мы писали, как зимой остановить автомобиль, когда внезапно отказали тормоза. Также эксперты рассказали, что делать, когда в автомобиле заклинил ручной тормоз.
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