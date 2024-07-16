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Это катастрофа — страховщики предупредили водителей, что не стоит ремонтировать самостоятельно

16 июля 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Страховщики предупредили водителей, что не стоит ремонтировать в авто самостоятельно
Ремонт авто. Фото: autoleap.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Эксперты призвали водителей никогда не трогать ключевые компоненты автомобиля самостоятельно. Ведь при любой даже небольшой ошибке под серьезной опасностью оказываются автомобилист, другие участники движения и пешеходы.

Об этом написала The Sun.

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Британская страховая компания Warranty First предупреждает, что любой ремонт тормозов в автомобиле должен производиться специалистом, даже если водитель умеет пользоваться автомобильными инструментами. Это связано с тем, что отсутствие любого компонента может оказаться катастрофическим.

Инфляция и высокие цены могут помешать водителям платить автомеханику, но автолюбителям не стоит поддаваться искушению выполнять работы самостоятельно.

"Никто, кроме обученного техника транспортного средства, работающего в полностью оборудованной мастерской, не должен пытаться ремонтировать тормоза. Самостоятельно водитель может пропустить что-то по неопытности, и это приведет к катастрофе", — говорится в сообщении Warranty First.

Когда еще следует обращаться к механику

  • Лобовое стекло. Должен устанавливать только специалист — убедитесь, что он работает в авторитетной мастерской.
  • Трансмиссия. Коробка передач — это техническое "минное поле". Механические и автоматические трансмиссии со временем становятся все сложнее.
  • Электричество. Слишком сложная сфера для многих автолюбителей. При этом профессионалы имеют доступ к диагностическому оборудованию, которого нет у обычных автовладельцев.
  • Подвеска. Ошибки в ремонте приводят в лучшем случае к дорогостоящему ремонту, а в худшем — к опасности для водителя и других участников движения.

Ранее мы писали, как зимой остановить автомобиль, когда внезапно отказали тормоза. Также эксперты рассказали, что делать, когда в автомобиле заклинил ручной тормоз.

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