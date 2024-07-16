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Це катастрофа — страховики попередили водіїв, що не варто ремонтувати самотужки

16 липня 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Страховики попередили водіїв, що не варто ремонтувати в авто самотужки
Ремонт авто. Фото: autoleap.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Експерти закликали водіїв ніколи не торкатися ключових компонентів автомобіля самостійно. Адже у разі будь-якої навіть невеликої помилки під серйозною небезпекою опиняються автомобіліст, інші учасники руху та пішоходи.

Про це написала The Sun.

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Гальмівна система

Британська страхова компанія Warranty First попереджає, що будь-який ремонт гальм в автомобілі має виконуватися фахівцем, навіть якщо водій вміє користуватися автомобільними інструментами. Це пов’язано з тим, що відсутність будь-якого компонента може виявитися катастрофічним.

Інфляція та високі ціни можуть перешкодити водіям платити автомеханіку, але автолюбителям не варто піддаватися спокусі виконувати роботи самостійно.

"Ніхто, крім навченого техніка транспортного засобу, який працює в повністю обладнаній майстерні, не повинен намагатися ремонтувати гальма. Самостійно водій може пропустити щось через недосвідченість, й це спричинить катастрофу", — йдеться у дописі Warranty First.

Коли ще слід звертатися до механіка

  • Лобове скло. Має встановлювати лише фахівець — переконайтеся, що він працює в авторитетній майстерні.
  • Трансмісія. Коробка передач — це технічне "мінне поле". Механічні та автоматичні трансмісії з часом стають усе складнішими.
  • Електрика. Надто складна сфера для багатьох автолюбителів. При цьому професіонали мають доступ до діагностичного обладнання, якого немає у звичайних автовласників.
  • Підвіска. Помилки в ремонті призводять у кращому випадку до дорогого ремонту, а в гіршому — до небезпеки для водія та інших учасників руху.

Раніше ми писали, як зупинити автомобіль, коли раптово відмовили гальма. Також експерти розповіли, що робити, коли в автомобілі заклинило ручне гальмо.

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