Страховики попередили водіїв, що не варто ремонтувати в авто самотужки

Ремонт авто. Фото: autoleap.com

Експерти закликали водіїв ніколи не торкатися ключових компонентів автомобіля самостійно. Адже у разі будь-якої навіть невеликої помилки під серйозною небезпекою опиняються автомобіліст, інші учасники руху та пішоходи.

Про це написала The Sun.

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Гальмівна система

Британська страхова компанія Warranty First попереджає, що будь-який ремонт гальм в автомобілі має виконуватися фахівцем, навіть якщо водій вміє користуватися автомобільними інструментами. Це пов’язано з тим, що відсутність будь-якого компонента може виявитися катастрофічним.

Інфляція та високі ціни можуть перешкодити водіям платити автомеханіку, але автолюбителям не варто піддаватися спокусі виконувати роботи самостійно.

"Ніхто, крім навченого техніка транспортного засобу, який працює в повністю обладнаній майстерні, не повинен намагатися ремонтувати гальма. Самостійно водій може пропустити щось через недосвідченість, й це спричинить катастрофу", — йдеться у дописі Warranty First.

Коли ще слід звертатися до механіка

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