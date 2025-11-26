Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Коли ремонт дорожчий за новий автомобіль

Коли ремонт дорожчий за новий автомобіль

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 06:00
Оновлено: 20:58
Коли витрати на ремонт авто вище ціни нової машини
Ремонт авто. Фото: freepik.com

Тривале володіння автомобілем є найбільш економічним варіантом, позаяк навіть дорогий ремонт може окупитися з часом. Проте існують чіткі фінансові та особисті ознаки, що настав час вивести старий транспортний засіб з експлуатації та придбати новий.

Про це написав GOBankingRates.

Реклама
Читайте також:

Фінансовий розрахунок

Іноді вартість ремонту може перевищити витрати на володіння новим автомобілем. Для ухвалення рішення слід порівняти:

  • вартість ремонту та очікувані щомісячні платежі за новий автомобіль.
  • загальну вартість володіння (страхування, пальне) для обох варіантів.

Наприклад, якщо рахунок за ремонт становить 5500 доларів, а щомісячний платіж за нове авто — 450 доларів, ремонт виправдає себе, якщо старий автомобіль прослужить довше 12 місяців.

Якщо історія обслуговування свідчить про низьку надійність або швидку появу нових проблем, інвестиція у ремонт стає недоцільною. Не варто вкладати кошти у транспорт, який має послужний список ненадійного протягом певного часу та пробігу.

Переломні моменти

Дороге майбутнє технічне обслуговування, наприклад, заміна ременя ГРМ або значний ремонт гальм, може стати переломним моментом. Якщо відомо, що через невеликий проміжок часу (наприклад, шість місяців) очікується великий рахунок за обслуговування, доцільно одразу продати автомобіль. Отримана сума інвестується у сучасніший транспортний засіб, що матиме нижчу загальну вартість володіння.

Також читайте:

Не візьмуть на СТО: які ремонти авто складно зробити в Україні

Чому ціна ремонту електромобілів така висока

Чи варто довіряти порадам ChatGPT з ремонту авто

Зміна способу життя

Рішення не завжди є суто фінансовим, до нього можуть схилити зміни у способі життя. Наприклад зміна розміру родини може зробити старий автомобіль незручним. Попри можливість подальшого ремонту, немає сенсу витрачати кошти на транспорт, який більше не відповідає чинним потребам.

Консультація з експертом

Універсальної відповіді, коли списати автомобіль, не існує. Це залежить від поєднання особистих та фінансових факторів. Тому критично важливо звернутися до перевіреного механіка, чиїй думці можна довіряти. Фахівець допоможе об'єктивно оцінити, чи прослужить автомобіль достатньо довго, щоб інвестиції в ремонт виправдали себе.

ремонт авто проблеми поради автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації