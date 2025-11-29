Видео
Главная Авто Просили 2800 долларов за ремонт авто, ChatGPT уложился в 50

Просили 2800 долларов за ремонт авто, ChatGPT уложился в 50

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 01:20
Механик просил 2800 долларов за ремонт авто, ChatGPT справился за 50
ChatGPT на экране. Фото: freepik.com

Когда механик выставил девушке счет на несколько тысяч долларов за ремонт подвески, она решила обратиться за помощью к искусственному интеллекту. Это позволило ей не только сэкономить огромную сумму, но и самостоятельно осуществить необходимые работы.

Об этом сообщил Motor1.

Дешевый совет ИИ

Пользователь TikTok Марту Стюарт рассказала свою историю, которая быстро стала вирусной. По ее словам, за ремонт подвески автомобиля Honda Accord механик запросил 2800 долларов. Смущенная такой суммой, Марту решила применить свой собственный подход и спросила совета у ChatGPT.

"ChatGPT сказал мне, что мне нужно 50 долларов за деталь со свалки автомобилей. Пойдем исправлять этот беспорядок", — записала она в своем видео, демонстрируя скриншот с рекомендацией ИИ.

Собственными руками

Хотя женщина призналась своим зрителям, что никогда раньше не выполняла подобных ремонтных работ на собственной машине, она не растерялась. Благодаря тому что Марта работает электриком и занимается ремонтом домов, она имела под рукой необходимый набор инструментов.

Включив камеру, она показала процесс установки подвески. Марту справилась с задачей, осуществив замену детали без значительных трудностей.

Этот случай стал яркой иллюстрацией того, как ИИ может демократизировать доступ к техническим знаниям и бросить вызов традиционным, часто завышенным, ценам в сфере автосервиса.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
