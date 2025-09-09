Відео
Названі проблемні автомобілі відомих виробників

Названі проблемні автомобілі відомих виробників

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:30
Найпроблемніші автомобілі відомих виробників
Hyundai Elantra VII з двигуном Theta II. Фото: Hyundai Motor America

Одні автомобільні бренди заслужили репутацію виробників авто, які прослужить сотні тисяч кілометрів без зайвого клопоту, потребуючи лише регулярного технічного обслуговування. Інші марки відомі проблемами, яких вони не можуть позбутися роками.

Про це написав GOBankingRates.

"Hyundai багато років широко використовував двигун Theta II. Агрегат був настільки проблематичним, що проти корейської компанії були подані колективні позови", — зазначила експертка AutoInsurance.org Мелані Массон. 

Theta II з'явився у 2009 році, й основною його проблемою була поломка шатунного підшипника. Це часто призводило до пошкодження мотора та навіть пожеж. Також нові автомобілі глухли на високих швидкостях, а в деяких випадках потрібно було замінити весь агрегат. Деякі версії Elantra з підвищеною продуктивністю досі використовують оновлену версію Theta II.

Бренди часто стикаються з проблемами двигуна V6. "Поршневі кільця та стінки циліндрів падають, що призводить до надмірного продування, високого тиску в картері, перевантаження PCV, а мастило потрапляє у впускний колектор. Найпоширенішими моделями з цією поломкою є Town and Country, Pacifica, 300, Charger та Ram", — пояснив  автомобільний експерт JustAnswer Кріс Пайл.

Land Rover

"Land Rover роками мав проблеми з підвіскою. Підвіска вражає, коли працює, але вона постійно виходить з ладу. Це одна з причин, чому Range Rover так швидко зношується. Підвіска — це дорогий ремонт, і є велика ймовірність, що його потрібно буде робити після закінчення гарантії", — зазначила Массон.

Rivian

Електричний пікап Rivian R1T має великий запас ходу, але, за словами Пайла, вантажівка може буксирувати кемпер лише на відстань від 160 до 240 км.

"Ніхто не хоче пікап вартістю 70 000–100 000 доларів, який більшу частину свого життя проводить на зарядці. Крім того, він дуже ненадійний, й не дай Боже вам потрапити в зіткнення. Ремонт незначних пошкоджень крил може коштувати від 10 000 до 30 000 доларів", — підсумував він.

ремонт авто електрокари проблеми поради ціни автомобіль електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
