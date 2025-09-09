Самые проблемные автомобили известных производителей

Hyundai Elantra VII с двигателем Theta II. Фото: Hyundai Motor America

Одни автомобильные бренды заслужили репутацию производителей авто, которые прослужит сотни тысяч километров без лишних хлопот, нуждаясь лишь в регулярном техническом обслуживании. Другие марки известны проблемами, от которых они не могут избавиться годами.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Hyundai

"Hyundai много лет широко использовал двигатель Theta II. Агрегат был настолько проблематичным, что против корейской компании были поданы коллективные иски", — отметила эксперт AutoInsurance.org Мелани Массон.

Theta II появился в 2009 году, и основной его проблемой была поломка шатунного подшипника. Это часто приводило к повреждению мотора и даже пожарам. Также новые автомобили глохли на высоких скоростях, а в некоторых случаях нужно было заменить весь агрегат. Некоторые версии Elantra с повышенной производительностью до сих пор используют обновленную версию Theta II.

Dodge и Chrysler

Бренды часто сталкиваются с проблемами двигателя V6. "Поршневые кольца и стенки цилиндров падают, что приводит к чрезмерному продуванию, высокому давлению в картере, перегрузке PCV, а масло попадает во впускной коллектор. Самыми распространенными моделями с этой поломкой являются Town and Country, Pacifica, 300, Charger и Ram", — пояснил автомобильный эксперт JustAnswer Крис Пайл.

Также читайте:

Дешевые модели подержанных автомобилей, которые лучше не покупать

Десять ненадежных авто, которые не могут проехать и 100 000 км

Надежные бюджетные автомобили возрастом до 10 лет

Land Rover

"Land Rover годами имел проблемы с подвеской. Подвеска впечатляет, когда работает, но она постоянно выходит из строя. Это одна из причин, почему Range Rover так быстро изнашивается. Подвеска — это дорогой ремонт, и есть большая вероятность, что его нужно будет делать после окончания гарантии", — отметила Массон.

Rivian

Электрический пикап Rivian R1T имеет большой запас хода, но, по словам Пайла, грузовик может буксировать кемпер только на расстояние от 160 до 240 км.

"Никто не хочет пикап стоимостью 70 000-100 000 долларов, который большую часть своей жизни проводит на зарядке. Кроме того, он очень ненадежен, и не дай Бог вам попасть в столкновение. Ремонт незначительных повреждений крыльев может стоить от 10 000 до 30 000 долларов", — подытожил он.