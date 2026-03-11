Що може статися з авто якщо влетіти в калюжу

Калюжі. Фото: колаж Новини.LIVE

Весняне потепління приносить водіям не лише полегшення після снігу й ожеледиці, а й новий набір ризиків на дорозі для автомобіля. Калюжі, талі потоки й мокрий асфальт можуть приховувати небезпеки, які здатні завершитися і аварійною ситуацією, і ремонтом, який сильно вдарить по кишені.

Новини.LIVE розповість чому весняні калюжі можуть бути дуже небезпечними для автолюбителів.

У чому небезпека калюж для автомобілів

Кінець зими не означає, що дорожні труднощі залишилися позаду. Після заметів, льоду та снігової каші на водіїв чекає інша сезонна проблема — великі калюжі, потоки талої води та мокрий асфальт, який нерідко стає не менш підступним, ніж зимове покриття.

Саме в цей час особливо гостро нагадує про себе старе правило про те, що разом зі снігом із доріг часто "сходить" і асфальт.

Найперше варто остерігатися прихованих під водою вибоїн, розбитих ділянок покриття, просілих бордюрів, відкритих люків чи решіток водовідведення.

Якщо за сухої погоди таку перешкоду ще можна помітити й об'їхати, то під шаром води вона стає майже невидимою. Особливо небезпечно це в сутінках, у похмуру погоду або тоді, коли відблиски фар на мокрому асфальті заважають нормально оцінити рельєф дороги. Удар колесом об гострий край може закінчитися пробитою шиною, погнутим диском, а в гіршому випадку — навіть пошкодженням підвіски.

Що таке аквапланування та як це може призвести до ДТП

Окрема загроза для водіїв — це аквапланування. Воно виникає тоді, коли між колесом і дорогою утворюється водяна плівка, через яку шина втрачає нормальний контакт із покриттям.

У такий момент машина фактично перестає слухатися керма і перетворюється на некерований об'єкт. Зимова гума з виразним протектором і дренажними канавками зазвичай краще протидіє такому ефекту, ніж зношені шини, однак на великій швидкості, особливо в суміші води та напіврозталого снігу, втратити зчеплення може навіть добре підготовлений автомобіль.

Чому не варто в'їжджати в калюжі з розгону

Не менше проблем калюжі створюють і для гальмівної системи. У більшості сучасних авто гальмівні механізми мають відкриту конструкцію, тому вода разом із піском і брудом майже безперешкодно потрапляє на диски й колодки. Через це ефективність гальмування може тимчасово суттєво знизитися, що є дуже небезпечним.

Автомобіль з розгону в'їжджає у калюжу. Фото: Freepik

Є ще одна неприємність, яка пов'язана з різким охолодженням гальмівних дисків. Якщо автомобіль певний час рухався активно, а потім на швидкості влетів у калюжу з дуже холодною водою, диск може деформуватися через різкий перепад температур. Надалі це буде проявлятися характерним стукотом під час гальмування і може негативно позначитися на довжині гальмівного шляху.

Найдорожчий і найстрашніший для водіїв сценарій — це гідроудар в двигуна. Він стається тоді, коли вода через повітрозабірник потрапляє в циліндри. Наслідки у такому випадку можуть бути критичними, аж до повного виходу мотора з ладу та необхідності капітального ремонту.

Часто водії помилково вважають, що найбільше отримати гідроудар ризикують низькі легковики, але це не завжди так. У багатьох кросоверів повітрозабірник може бути розміщений під крилом, у передньому бампері або за решіткою радіатора.

Ще одна проблема менш помітна одразу, але також дуже небезпечна з часом. Якщо брудна вода потрапляє в порожнини кузова, затримується в складних ділянках конструкції і довго не висихає, то є ризики серйозних поломок автомобіля.

Особлмво, якщо у воді ще є якісь дорожні реагенти чи сіль, якою обробляли дороги взимку. Це створює майже ідеальні умови для розвитку корозії. Дренажні отвори не завжди рятують від накопичення густого бруду у важкодоступних місцях.

Вода небезпечна і для електроніки. Хоча основні блоки керування зазвичай мають захист або розташовані в місцях, куди волога не доходить, проводка, з'єднання та датчики, особливо в нижній частині авто, лишаються вразливими. Через це навіть не надто глибока калюжа, якщо пройти її на високій швидкості, може потім стати причиною тимчасових електричних збоїв і появи помилок на панелі приладів.

Калюжі небезпечні не лише для справності самого автомобіля, а й для інших учасників руху. Якщо проїхати через воду на швидкості, потужний потік може накрити авто на зустрічній смузі. У такій ситуації іншого водія може буквально на мить засліпити брудом, і це особливо ризиковано, якщо він саме виконує маневр або сам намагається уникнути перешкоди.

Не менш неприємні наслідки будуть й для пішоходів чи велосипедистів, яких може накрити хвиля брудної води. Це неетично, а в декотрих країнах за таке передбачена й адміністративна відповідальність.

Якщо уникнути калюжі не виходить через щільний потік або вузьку дорогу, найгіршим рішенням буде швидкий проїзд по ній. Для автомобіля він часто обертається непотрібними і "дорогими" ризиками. Значно безпечніше проходити таку ділянку спокійно й обережно, не здіймаючи хвиль і не наражаючи на проблеми ані себе, ані інших.

