Что может произойти с авто если влететь в лужу

Когда снег начинает сходить, дороги нередко превращаются в сплошные полосы воды, под которыми скрывается не только разрушенный асфальт. В этот период даже обычная лужа может стать проблемой и для управляемости автомобиля, и для его технического состояния.

Новини.LIVE расскажет почему весенние лужи могут быть очень опасными для автолюбителей.

В чем опасность луж для автомобилей

Конец зимы не означает, что дорожные трудности остались позади. После сугробов, льда и снежной каши водителей ждет другая сезонная проблема — большие лужи, потоки талой воды и мокрый асфальт, который нередко становится не менее коварным, чем зимнее покрытие.

Именно в это время особенно остро напоминает о себе старое правило о том, что вместе со снегом с дорог часто "сходит" и асфальт.

В первую очередь стоит остерегаться скрытых под водой выбоин, разбитых участков покрытия, просевших бордюров, открытых люков или решеток водоотвода.

Если в сухую погоду такое препятствие еще можно заметить и объехать, то под слоем воды оно становится почти невидимым. Особенно опасно это в сумерках, в пасмурную погоду или тогда, когда блики фар на мокром асфальте мешают нормально оценить рельеф дороги. Удар колесом об острый край может закончиться пробитой шиной, погнутым диском, а в худшем случае — даже повреждением подвески.

Что такое аквапланирование и как это может привести к ДТП

Отдельная угроза для водителей — это аквапланирование. Оно возникает тогда, когда между колесом и дорогой образуется водяная пленка, из-за которой шина теряет нормальный контакт с покрытием.

В такой момент машина фактически перестает слушаться руля и превращается в неуправляемый объект. Зимняя резина с выразительным протектором и дренажными канавками обычно лучше противодействует такому эффекту, чем изношенные шины, однако на большой скорости, особенно в смеси воды и полурастаявшего снега, потерять сцепление может даже хорошо подготовленный автомобиль.

Почему не стоит въезжать в лужи с разгона

Не меньше проблем лужи создают и для тормозной системы. В большинстве современных авто тормозные механизмы имеют открытую конструкцию, поэтому вода вместе с песком и грязью почти беспрепятственно попадает на диски и колодки. Из-за этого эффективность торможения может временно существенно снизиться, что очень опасно.

Автомобиль с разгона въезжает в лужу. Фото: Freepik

Есть еще одна неприятность, которая связана с резким охлаждением тормозных дисков. Если автомобиль некоторое время двигался активно, а потом на скорости влетел в лужу с очень холодной водой, диск может деформироваться из-за резкого перепада температур. В дальнейшем это будет проявляться характерным стуком при торможении и может негативно сказаться на длине тормозного пути.

Самый дорогой и самый страшный для водителей сценарий — это гидроудар в двигателя. Он происходит тогда, когда вода через воздухозаборник попадает в цилиндры. Последствия в таком случае могут быть критическими, вплоть до полного выхода мотора из строя и необходимости капитального ремонта.

Часто водители ошибочно полагают, что больше всего получить гидроудар рискуют низкие легковушки, но это не всегда так. У многих кроссоверов воздухозаборник может быть размещен под крылом, в переднем бампере или за решеткой радиатора.

Еще одна проблема менее заметна сразу, но также очень опасна со временем. Если грязная вода попадает в полости кузова, задерживается в сложных участках конструкции и долго не высыхает, то есть риски серьезных поломок автомобиля.

Особенно, если в воде еще есть какие-то дорожные реагенты или соль, которой обрабатывали дороги зимой. Это создает почти идеальные условия для развития коррозии. Дренажные отверстия не всегда спасают от накопления густой грязи в труднодоступных местах.

Вода опасна и для электроники. Хотя основные блоки управления обычно имеют защиту или расположены в местах, куда влага не доходит, проводка, соединения и датчики, особенно в нижней части авто, остаются уязвимыми. Из-за этого даже не слишком глубокая лужа, если пройти ее на высокой скорости, может потом стать причиной временных электрических сбоев и появления ошибок на панели приборов.

Лужи опасны не только для исправности самого автомобиля, но и для других участников движения. Если проехать через воду на скорости, мощный поток может накрыть авто на встречной полосе. В такой ситуации другого водителя может буквально на мгновение ослепить грязью, и это особенно рискованно, если он как раз выполняет маневр или сам пытается избежать препятствия.

Не менее неприятные последствия будут и для пешеходов или велосипедистов, которых может накрыть волна грязной воды. Это неэтично, а в некоторых странах за такое предусмотрена и административная ответственность.

Если избежать лужи не получается из-за плотного потока или узкой дороги, худшим решением будет быстрый проезд по ней. Для автомобиля он часто оборачивается ненужными и "дорогими" рисками. Значительно безопаснее проходить такой участок спокойно и осторожно, не поднимая волн и не подвергая проблемам ни себя, ни других.

