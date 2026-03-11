Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему лужа может обернуться дорогостоящим ремонтом автомобиля

Почему лужа может обернуться дорогостоящим ремонтом автомобиля

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 06:00
Что может произойти с авто если влететь в лужу
Лужи. Фото: коллаж Новини.LIVE

Когда снег начинает сходить, дороги нередко превращаются в сплошные полосы воды, под которыми скрывается не только разрушенный асфальт. В этот период даже обычная лужа может стать проблемой и для управляемости автомобиля, и для его технического состояния.

Новини.LIVE расскажет почему весенние лужи могут быть очень опасными для автолюбителей.

Реклама
Читайте также:

В чем опасность луж для автомобилей

Конец зимы не означает, что дорожные трудности остались позади. После сугробов, льда и снежной каши водителей ждет другая сезонная проблема — большие лужи, потоки талой воды и мокрый асфальт, который нередко становится не менее коварным, чем зимнее покрытие.

Именно в это время особенно остро напоминает о себе старое правило о том, что вместе со снегом с дорог часто "сходит" и асфальт.

В первую очередь стоит остерегаться скрытых под водой выбоин, разбитых участков покрытия, просевших бордюров, открытых люков или решеток водоотвода.

Если в сухую погоду такое препятствие еще можно заметить и объехать, то под слоем воды оно становится почти невидимым. Особенно опасно это в сумерках, в пасмурную погоду или тогда, когда блики фар на мокром асфальте мешают нормально оценить рельеф дороги. Удар колесом об острый край может закончиться пробитой шиной, погнутым диском, а в худшем случае — даже повреждением подвески.

Что такое аквапланирование и как это может привести к ДТП

Отдельная угроза для водителей — это аквапланирование. Оно возникает тогда, когда между колесом и дорогой образуется водяная пленка, из-за которой шина теряет нормальный контакт с покрытием.

В такой момент машина фактически перестает слушаться руля и превращается в неуправляемый объект. Зимняя резина с выразительным протектором и дренажными канавками обычно лучше противодействует такому эффекту, чем изношенные шины, однако на большой скорости, особенно в смеси воды и полурастаявшего снега, потерять сцепление может даже хорошо подготовленный автомобиль.

Почему не стоит въезжать в лужи с разгона

Не меньше проблем лужи создают и для тормозной системы. В большинстве современных авто тормозные механизмы имеют открытую конструкцию, поэтому вода вместе с песком и грязью почти беспрепятственно попадает на диски и колодки. Из-за этого эффективность торможения может временно существенно снизиться, что очень опасно.

Чому не можна в'їжджати в калюжі
Автомобиль с разгона въезжает в лужу. Фото: Freepik

Есть еще одна неприятность, которая связана с резким охлаждением тормозных дисков. Если автомобиль некоторое время двигался активно, а потом на скорости влетел в лужу с очень холодной водой, диск может деформироваться из-за резкого перепада температур. В дальнейшем это будет проявляться характерным стуком при торможении и может негативно сказаться на длине тормозного пути.

Самый дорогой и самый страшный для водителей сценарий — это гидроудар в двигателя. Он происходит тогда, когда вода через воздухозаборник попадает в цилиндры. Последствия в таком случае могут быть критическими, вплоть до полного выхода мотора из строя и необходимости капитального ремонта.

Часто водители ошибочно полагают, что больше всего получить гидроудар рискуют низкие легковушки, но это не всегда так. У многих кроссоверов воздухозаборник может быть размещен под крылом, в переднем бампере или за решеткой радиатора.

Еще одна проблема менее заметна сразу, но также очень опасна со временем. Если грязная вода попадает в полости кузова, задерживается в сложных участках конструкции и долго не высыхает, то есть риски серьезных поломок автомобиля.

Особенно, если в воде еще есть какие-то дорожные реагенты или соль, которой обрабатывали дороги зимой. Это создает почти идеальные условия для развития коррозии. Дренажные отверстия не всегда спасают от накопления густой грязи в труднодоступных местах.

Вода опасна и для электроники. Хотя основные блоки управления обычно имеют защиту или расположены в местах, куда влага не доходит, проводка, соединения и датчики, особенно в нижней части авто, остаются уязвимыми. Из-за этого даже не слишком глубокая лужа, если пройти ее на высокой скорости, может потом стать причиной временных электрических сбоев и появления ошибок на панели приборов.

Лужи опасны не только для исправности самого автомобиля, но и для других участников движения. Если проехать через воду на скорости, мощный поток может накрыть авто на встречной полосе. В такой ситуации другого водителя может буквально на мгновение ослепить грязью, и это особенно рискованно, если он как раз выполняет маневр или сам пытается избежать препятствия.

Не менее неприятные последствия будут и для пешеходов или велосипедистов, которых может накрыть волна грязной воды. Это неэтично, а в некоторых странах за такое предусмотрена и административная ответственность.

Если избежать лужи не получается из-за плотного потока или узкой дороги, худшим решением будет быстрый проезд по ней. Для автомобиля он часто оборачивается ненужными и "дорогими" рисками. Значительно безопаснее проходить такой участок спокойно и осторожно, не поднимая волн и не подвергая проблемам ни себя, ни других.

Эксперты назвали деталь, о которой часто забывают большинство водителей, а потом удивляются, что авто неожиданно вышло из строя.

Также появился рейтинг автомобилей, которыми очень довольны большинство владельцев.

ремонт авто весна советы автомобиль двигатель
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации