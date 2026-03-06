Популярні компактні авто, які варто обходити стороною через безпеку

Nissan Kicks 2025 року. Фото: visionnissanwebster.com

Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оприлюднив результати краш-тестів популярних компактних автомобілів останніх років випуску. Багато моделей отримали незадовільні оцінки через високий ризик травмування водіїв та пасажирів під час аварій.

Про це повідомив Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Небезпечні седани

Nissan Sentra 2025 року з двигуном об'ємом 2 л має серйозні недоліки у конструкції. Модель отримала низькі оцінки за якість освітлення, систему утримання пасажирів ззаду та загальну кінематику манекенів під час удару.

Kia Forte 2024 року також демонструє незадовільні результати фронтальних і бокових випробувань. Цей автомобіль має значний ризик травмування тулуба та нижніх кінцівок водія під час зіткнення.

Проблемні кросовери

Subaru Crosstrek 2023 року несподівано провалив оновлені тести на помірне фронтальне перекриття. Модель показала недостатній рівень захисту для пасажирів на задньому сидінні, що призвело до зафіксованих травм голови та грудної клітки.

Volkswagen Taos 2025 року з двигуном 1,5 л потрапив під критику через прорахунки у системах безпеки. Фахівці зафіксували суттєві проблеми з роботою системи нагадування про ремені безпеки та штатними механізмами автоматичного запобігання фронтальним зіткненням.

Nissan Kicks 2025 року продемонстрував погіршення показників безпеки після нещодавнього оновлення форми кузова. Модель отримала незадовільну оцінку через ризик травм голови пасажирів та невдале розташування кріплень для дитячих сидінь у салоні.

Honda HR-V 2022 року отримала низькі бали за міцність захисної капсули салону. Під час бокових ударів спостерігається деформація стійок, що загрожує життю людей, хоча пізніші версії моделі виправили ці недоліки.

Преміальні ризики

Cadillac XT6 2025 року випуску розчарував експертів низькими показниками в бокових ударах. Хоча передні пасажири захищені задовільно, люди на задніх сидіннях ризикують отримати серйозні пошкодження голови та грудей через недоліки конструкції.

Kia K5 2025-2026 років має аналогічні зауваження до безпеки пасажирів. Випробування підтвердили високу ймовірність критичного травмування голови людей на другому ряду, а виробник поки не вніс необхідні зміни у структуру кузова.

Також читайте:

Які автомобілі несуть найбільшу загрозу для пішоходів

За кермом яких авто сидять найгірші водії: дослідження

Технічні прорахунки

Mitsubishi Eclipse Cross 2025 року має застарілу систему захисту, що призводить до серйозних травм таза водія. Багажник об’ємом 651 л та потужність 154 к.с. не компенсують слабкий рівень безпеки при бокових зіткненнях.

Jeep Compass 2021 року та Jeep Renegade 2023 року завершують перелік авто з низькими показниками безпеки. Модель Renegade з колісною базою 256,5 см та багажником 538 л показала критичні результати для задніх пасажирів через ризики для шиї та грудної клітки.