Популярные компактные авто, которые стоит обходить стороной из-за безопасности

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал результаты краш-тестов популярных компактных автомобилей последних лет выпуска. Многие модели получили неудовлетворительные оценки из-за высокого риска травмирования водителей и пассажиров во время аварий.

Опасные седаны

Nissan Sentra 2025 года с двигателем объемом 2 л имеет серьезные недостатки в конструкции. Модель получила низкие оценки за качество освещения, систему удержания пассажиров сзади и общую кинематику манекенов при ударе.

Kia Forte 2024 года также демонстрирует неудовлетворительные результаты фронтальных и боковых испытаний. Этот автомобиль имеет значительный риск травмирования туловища и нижних конечностей водителя во время столкновения.

Проблемные кроссоверы

Subaru Crosstrek 2023 года неожиданно провалил обновленные тесты на умеренное фронтальное перекрытие. Модель показала недостаточный уровень защиты для пассажиров на заднем сиденье, что привело к зафиксированным травмам головы и грудной клетки.

Volkswagen Taos 2025 года с двигателем 1,5 л попал под критику из-за просчетов в системах безопасности. Специалисты зафиксировали существенные проблемы с работой системы напоминания о ремнях безопасности и штатными механизмами автоматического предотвращения фронтальных столкновений.

Nissan Kicks 2025 года продемонстрировал ухудшение показателей безопасности после недавнего обновления формы кузова. Модель получила неудовлетворительную оценку из-за риска травм головы пассажиров и неудачного расположения креплений для детских сидений в салоне.

Honda HR-V 2022 года получила низкие баллы за прочность защитной капсулы салона. При боковых ударах наблюдается деформация стоек, что угрожает жизни людей, хотя более поздние версии модели исправили эти недостатки.

Премиальные риски

Cadillac XT6 2025 года выпуска разочаровал экспертов низкими показателями при боковых ударах. Хотя передние пассажиры защищены удовлетворительно, люди на задних сиденьях рискуют получить серьезные повреждения головы и груди из-за недостатков конструкции.

Kia K5 2025-2026 годов имеет аналогичные замечания к безопасности пассажиров. Испытания подтвердили высокую вероятность критического травмирования головы людей на втором ряду, а производитель пока не внес необходимые изменения в структуру кузова.

Технические просчеты

Mitsubishi Eclipse Cross 2025 года имеет устаревшую систему защиты, что приводит к серьезным травмам таза водителя. Багажник объемом 651 л и мощность 154 л.с. не компенсируют слабый уровень безопасности при боковых столкновениях.

Jeep Compass 2021 года и Jeep Renegade 2023 года завершают перечень авто с низкими показателями безопасности. Модель Renegade с колесной базой 256,5 см и багажником 538 л показала критические результаты для задних пассажиров из-за рисков для шеи и грудной клетки.