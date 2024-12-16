Какие автомобили являются наибольшими угрозами для пешеходов?

Большие машины. Фото: news.dupontregistry.com

Легковые автомобили и грузовики продолжают расти в размерах, и новые исследования указывают на то, что дополнительная высота оказывает существенное влияние на безопасность. По данным Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS), транспортные средства с высшей передней частью и приспущенным профилем имеют на 45% большую вероятность привести к смертельным исходам в ДТП с пешеходами по сравнению с меньшими автомобилями.

Об этом сообщил NPR.

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Размер имеет значение

Сегодня в США количество смертельных случаев среди пешеходов увеличилось с 2009 года на 80%. Таким образом, темпы роста смертности среди пешеходов превышают общий рост смертей на дорогах.

Исследование IIHS включало в себя анализ почти 18 000 ДТП с пешеходами и показало, что пикапы, внедорожники и фургоны с высотой капота более 100 см значительно чаще становятся причиной смертельных случаев, чем меньшие автомобили с высотой до 76 см.

Помимо высоты, форма передней части автомобилей также играет немаловажную роль. Среди транспортных средств средней высоты (76-100 см) авто с тупыми передними профилями имели на 26% большую вероятность стать причиной смерти пешеходов, чем модели с наклонными передними частями.

Слепые зоны

Эксперты по безопасности говорят, что дополнительная высота транспортных средств может ухудшать видимость для их водителей.

"Высота передних частей некоторых из самых продаваемых автомобилей в США — полноразмерных пикапов — достигает 140 см, образуя огромные слепые зоны, особенно опасные для детей и пользователей инвалидных колясок", — подытожила автор книги "Право дорогу: раса, класс и тихая эпидемия смертей пешеходов в Америке" Энджи Шмитт.

Ранее эксперты назвали пять автомобилей, которые чаще всего попадают в смертельные ДТП. Также исследование показало, авто какого цвета чаще всего попадают в ДТП в 2024 году.