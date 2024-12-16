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Які автомобілі несуть найбільшу загрозу для пішоходів

16 грудня 2024 15:42
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які автомобілі є найбільшими загрозами для пішоходів — дослідження
Великі машини. Фото: news.dupontregistry.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Легкові автомобілі та вантажівки продовжують зростати в розмірах, й нові дослідження вказують на те, що додаткова висота суттєво впливає на безпеку. За даними Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS), транспортні засоби з вищою передньою частиною та приспущеним профілем мають на 45% більшу ймовірність призвести до смертельних наслідків у ДТП з пішоходами порівняно з меншими автомобілями.

Про це повідомив NPR.

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Розмір має значення

Сьогодні у США кількість смертельних випадків серед пішоходів збільшилася з 2009 року на 80%. Таким чином темпи зростання смертності серед пішоходів перевищують загальне зростання смертей на дорогах.

Дослідження IIHS включало аналіз майже 18 000 ДТП з пішоходами та показало, що пікапи, позашляховики та фургони з висотою капота понад 100 см значно частіше стають причиною смертельних випадків, ніж менші автомобілі з висотою до 76 см.

Крім висоти, форма передньої частини автомобілів також відіграє важливу роль. Серед транспортних засобів середньої висоти (76-100 см), авто з тупими передніми профілями мали на 26% більшу ймовірність стати причиною смерті пішоходів, ніж моделі з похилими передніми частинами.

Сліпі зони

Експерти з безпеки кажуть, що додаткова висота транспортних засобів також може погіршувати видимість для їхніх водіїв.

"Висота передніх частин деяких із найбільш продаваних автомобілів в США — повнорозмірних пікапів — досягає 140 см, утворюючи величезні сліпі зони, особливо небезпечні для дітей та користувачів інвалідних візків", — підсумувала авторка книги "Право дорогу: раса, клас та тиха епідемія смертей пішоходів в Америці" Енджі Шмітт.

Раніше експерти назвали п'ять автомобілів, які найчастіше потрапляють в смертельні ДТП. Також дослідження показало, авто якого кольору найчастіше потрапляють в ДТП у 2024 році.

ДТП авто дослідження автомобіль небезпека

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