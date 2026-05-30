Електромобілі з найшвидшою зарядкою у 2026 році

Volvo EX60 2026 року. Фото: topgear.com

Швидкість поповнення запасів енергії від станцій постійного струму стала визначальним чинником для покупців екологічного транспорту. Провідні світові автовиробники активно змагаються за лідерство в цьому сегменті, впроваджуючи передові інженерні рішення. Нові технології дозволяють суттєво скоротити час перебування на зарядних станціях.

Німецькі лідери

Mercedes-AMG представив електромобіль GT 4-Door EV. Модель отримала унікальні циліндричні елементи живлення з індивідуальною системою охолодження та місткістю 106 кВт-год. Цей спортивний електрокар здатний приймати струм потужністю до 600 кВт від сумісних терміналів. Загальний запас ходу машини становить 700 км, а швидка 10-хвилинна сесія дозволяє збільшити дальність поїздки на 460 км.

Конкуренти з компанії BMW продемонстрували новий кросовер iX3, побудований на 800-вольтовій архітектурі Neue Klasse. Завдяки батареям шостого покоління та передовій електроніці автомобіль підтримує зарядку потужністю до 400 кВт. Двомоторна модифікація iX3 50 xDrive додає 295 км ходу всього за 10 хвилин. Повний процес відновлення енергії з 10% до 80% займає 21 хвилину.

Передові інновації

Американський Lucid Gravity використовує модернізовану 900-вольтову платформу, яка перевершує за характеристиками родинний седан Air. Пікова потужність приймання енергії тут досягає 400 кВт. Такий показник забезпечує зарядку величезного акумулятора місткістю 123 кВт-год з 10% до 80% за 23 хвилини. Максимальний запас ходу великого кросовера становить 650 км.

Компанія Volvo підготувала відповідь суперникам у вигляді сучасної моделі EX60 на архітектурі SPA3. Автомобіль використовує 800-вольтову систему, яка в топових версіях приймає до 370 кВт, а в базовому виконанні обмежена позначкою 320 кВт. Потужний GMC Hummer EV отримав розділений блок, який працює під напругою 400 В під час руху та перемикається на 800 В на терміналах. Машина споживає до 350 кВт енергії, додаючи 160 км ходу за 12 хвилин.

