Электромобили с самой быстрой зарядкой в 2026 году

Volvo EX60 2026 года.

Скорость пополнения запасов энергии от станций постоянного тока стала определяющим фактором для покупателей экологичного транспорта. Ведущие мировые автопроизводители активно соревнуются за лидерство в этом сегменте, внедряя передовые инженерные решения. Новые технологии позволяют существенно сократить время пребывания на зарядных станциях.

Немецкие лидеры

Mercedes-AMG представил электромобиль GT 4-Door EV. Модель получила уникальные цилиндрические элементы питания с индивидуальной системой охлаждения и емкостью 106 кВт-ч. Этот спортивный электрокар способен принимать ток мощностью до 600 кВт от совместимых терминалов. Общий запас хода машины составляет 700 км, а быстрая 10-минутная сессия позволяет увеличить дальность поездки на 460 км.

Конкуренты из компании BMW продемонстрировали новый кроссовер iX3, построенный на 800-вольтовой архитектуре Neue Klasse. Благодаря батареям шестого поколения и передовой электронике автомобиль поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. Двухмоторная модификация iX3 50 xDrive добавляет 295 км хода всего за 10 минут. Полный процесс восстановления энергии с 10% до 80% занимает 21 минуту.

Передовые инновации

Американский Lucid Gravity использует модернизированную 900-вольтовую платформу, которая превосходит по характеристикам родственный седан Air. Пиковая мощность приема энергии здесь достигает 400 кВт. Такой показатель обеспечивает зарядку огромного аккумулятора емкостью 123 кВт-ч с 10% до 80% за 23 минуты. Максимальный запас хода большого кроссовера составляет 650 км.

Компания Volvo подготовила ответ соперникам в виде современной модели EX60 на архитектуре SPA3. Автомобиль использует 800-вольтовую систему, которая в топовых версиях принимает до 370 кВт, а в базовом исполнении ограничена отметкой 320 кВт. Мощный GMC Hummer EV получил разделенный блок, который работает под напряжением 400 В во время движения и переключается на 800 В на терминалах. Машина потребляет до 350 кВт энергии, добавляя 160 км хода за 12 минут.

