Mercedes выпустил электрокар мощностью 1169 л. с запасом хода 700 км

Новый электрический Mercedes-AMG GT. Фото: media.mercedes-benz.com

Немецкий автогигант официально представил свой наиболее практичный и одновременно мощный серийный электромобиль Mercedes-AMG GT. Новинка второго поколения полностью отказалась от традиционных двигателей в пользу электрической силовой установки. Главными преимуществами премиального 4-дверного купе стали колоссальная отдача в 1169 л.с. и способность преодолевать большие расстояния без дополнительных остановок. Начало официальных поставок первых машин клиентам по цене от 100 000 евро запланировано на осень 2026 года.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

Дизайн новинки

Внешний вид большого автомобиля длиной 5,09 м почти полностью повторяет очертания концепта AMG GT XX. Благодаря изящному силуэту, безрамочной дверце и интегрированным ручкам инженерам удалось добиться рекордно низкого коэффициента аэродинамического сопротивления на уровне 0,198. Передняя часть получила фирменную закрытую решетку Panamericana с подсветкой краев и центральной трехлучевой звезды.

Задняя часть кузова выделяется большой световой аркой, визуально обнимающей всю корму машины. Активная аэродинамическая система включает в себя выдвижной задний диффузор и спойлер на крышке багажника объемом 507 л.

Салон предлагает три больших монитора, включая приборную панель на 10 дюймов и два экрана по 14 дюймов под управлением операционной системы MB.OS.

Читайте также:

Технические параметры

Машина оснащена тремя инновационными аксиальными двигателями компании YASA, где один мотор установлен на передней оси, а два других отвечают за вращение задних колес. Топовая версия GT 63 выдает мощность 1169 л.с. и крутящий момент 2000 Нм, обеспечивающий полный привод 4MATIC+. Разгон от 0 до 100 км/ч длится всего 2,4 с, а наибольшая скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.

Литий-ионная батарея емкостью 106 кВт-ч обеспечивает максимальный запас хода в пределах от 596 до 696 км в зависимости от диаметра колесных дисков.

Главной технической особенностью архитектуры является поддержка уникальной мощности подзарядки до 600 кВт. Благодаря сверхбыстрому терминалу восстановление энергии с 10% до 80% занимает всего 11 минут, что позволяет прибавить 462 км автономности.

Также электрокар получил звуковой симулятор, способный воспроизводить рычание и даже пропуски зажигания классического бензинового мотора V8 образца 2014 года.

Ранее Новини.LIVE писали об электромобилях, которые едут больше официального запаса хода. В частности, Mercedes-Benz EQE 350 и Mini Countryman SEL ALL4 превзошли ожидания на 12%.

Также читайте, на какой скорости электрокары увеличивают расход энергии на 60%. Никакой измены, только законы физики.