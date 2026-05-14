Лучшие доступные и надежные электромобили в 2026 году

Kia EV9 2026 года.Фото: Kia

Рынок электрического транспорта в 2026 году предлагает все больше практичных решений для ежедневного использования без чрезмерных затрат. Несмотря на общую тенденцию к удорожанию авто, сегмент экологических машин пополняется бюджетными моделями с улучшенными характеристиками автономности и скорости зарядки.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на InsideEVs.

Новый Leaf

Nissan Leaf третьего поколения стал полноценным универсальным электрокаром для города и трассы. Благодаря новой платформе запас хода вырос до 488 км, что позволяет уверенно планировать длительные путешествия. Мощность электрического двигателя составляет 214 л.с., обеспечивая тихую и плавную езду в любом режиме.

Модель получила поддержку быстрой зарядки мощностью 150 кВт, что значительно сокращает время пребывания на станциях. Дизайн стал более современным, а внутренняя отделка ориентирована на практичность и долговечность материалов.

Внедорожная Solterra

Обновленная Subaru Solterra 2026 года получила существенные улучшения программного обеспечения и скорости пополнения энергии. Электромобиль оснащен системой полного привода и имеет дорожный просвет 21 см, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки бездорожья. Машина способна форсировать водные преграды глубиной до 50 см без риска для целостности аккумуляторной батареи.

Читайте также:

Запас хода на одном заряде составляет около 463 км, а пополнение энергии с 10% до 80% занимает 28 минут. Два электрических двигателя суммарно выдают 233 л.с., обеспечивая стабильную тягу на скользком покрытии.

Семейная электричка

Kia EV9 остается уникальным предложением в сегменте больших электрических кроссоверов с тремя рядами сидений. Благодаря 800-вольтовой архитектуре и передовой системе терморегуляции аккумулятора процесс быстрой зарядки длится 24 минуты. В зависимости от выбранной модификации запас хода варьируется от 370 до 490 км.

Даже базовая версия предлагает богатое оснащение, включая вентиляцию кресел и трехзонный климат-контроль. Система автономного вождения помогает удерживать полосу и автоматически менять траекторию движения во время поездок по автомагистралям. Высокая эффективность энергопотребления делает этот массивный автомобиль логичным выбором для большой семьи.

Эталонный седан

Tesla Model 3 продолжает удерживать позиции лидера благодаря постоянному совершенствованию качества сборки и технических характеристик. Версия 2026 года предлагает запас хода от 517 до 584 км в зависимости от типа привода и емкости батареи. Автомобиль стал заметно тише благодаря использованию двойного остекления и улучшенной изоляции кузова. Минималистичный интерьер сочетается с высокой производительностью двигателей, что гарантирует уверенную динамику ускорения.

Доступный кроссовер

Chevrolet Equinox EV стал одним из самых сбалансированных кроссоверов на рынке благодаря просторному салону и запасу хода 513 км. Переднеприводная версия выдает 211 л.с., чего вполне достаточно для динамичного передвижения по большому городу. Система быстрой зарядки позволяет добавить около 113 км пробега за 10 минут пребывания у терминала.

Салон рассчитан на комфортное размещение пяти пассажиров и предлагает большой объем багажного отделения за задними сиденьями. Стандартное оснащение включает адаптивный круиз-контроль и мультимедийный дисплей диагональю 17,7 дюйма.

Обновленная классика

Возвращение Chevrolet Bolt EV принесло использование новых литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP). Такая батарея позволяет ежедневно заряжать автомобиль до 100% без риска быстрой деградации химических элементов. Запас хода составляет 422 км, а пиковая мощность зарядки выросла до 150 кВт для экономии времени.

Компактный хэтчбек стал намного современнее, сохранив при этом удобную эргономику городского транспортного средства. Полное пополнение энергии с 10% до 80% занимает 26 минут.

Будущие новинки

В конце 2026 года ожидается выход компактного кроссовера Kia EV3 с прогнозируемым запасом хода более 500 км. Модель будет базироваться на современной платформе, обещающей высокую скорость пополнения энергии и передовые системы безопасности. Это авто должно стать серьезным конкурентом в бюджетном сегменте благодаря балансу характеристик.

Также на рынок готовится выйти стартап Slate с простым дешевым электрическим пикапом для ежедневных нужд. Машина будет иметь базовый запас хода около 240 км и предлагать широкие возможности для персонализации интерьера. Такой подход ориентирован на максимальную функциональность и выносливость в сложных условиях ежедневной работы.

Ранее Новини.LIVE писали, как электромобили сократили мировое потребление нефти в 2025 году. По оценкам специалистов, в 2025 году глобальные продажи аккумуляторных авто выросли на 20% и достигли 20 700 000 единиц.

Также читайте, почему электрокары негативно влияют на здоровье. Исследователи пришли к неожиданным выводам.