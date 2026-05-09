Как электромобили сократили мировое потребление нефти в 2025 году

Электрификация транспорта меняет мировой энергетический баланс и уменьшает зависимость от ископаемого топлива. По оценкам специалистов, в 2025 году глобальные продажи аккумуляторных авто выросли на 20% и достигли 20 700 000 единиц. Спрос в Китае, Европе и Индии остается стабильно высоким, несмотря на некоторое замедление рынка в США.

Экономия нефти

По данным BloombergNEF, использование электромобилей и плагин-гибридов в 2025 году сократило мировое потребление нефти на 2 300 000 баррелей в сутки. По прогнозам, этот показатель вырастет вдвое до конца десятилетия благодаря стабильному росту продаж электрифицированного транспорта.

Сейчас значительный вклад в сокращение потребления делают электрические двухколесные и трехколесные транспортные средства (особенно в Азии), которые вытесняли 1 100 000 баррелей в сутки. Однако к 2030 году именно автомобильный сектор станет главным драйвером, уменьшив мировой спрос на нефть на 5 300 000 баррелей ежедневно.

Аналитический центр Ember указывает на более сдержанные цифры. По их данным, в 2025 году электромобили и плагин-гибриды сократили глобальное потребление нефти на 1 700 000 баррелей в сутки, что эквивалентно 70% всего экспорта нефти Ирана через стратегически важный Ормузский пролив в прошлом году.

Практическая выгода

Переход на электротягу обеспечивает владельцам существенную финансовую экономию. Стоимость домашней электроэнергии остается значительно ниже цены бензина в пересчете на 1 км пробега. Совокупная стоимость владения с учетом расходов на топливо и техническое обслуживание бесспорно склоняется в пользу электрических моделей.

Анализ в Нью-Йорке и Калифорнии доказывает, что массовая электрификация транспорта заметно улучшает качество воздуха в городах. Даже с учетом производственных циклов, общий углеродный след электромобиля остается значительно ниже бензиновых аналогов.

Также на днях Renault представила батарею для электрокара с запасом хода 1400 км. Технология базируется на сочетании электрического привода и компактного генератора.