Renault представила батарею для электрокара с запасом хода 1400 км

Компания Renault анонсировала разработку батареи, которая обеспечит электромобилям запас хода до 1400 км. Технология базируется на сочетании электрического привода и компактного генератора, что решает проблему длительных путешествий без частых остановок.

Новая архитектура

Заявленный рекордный показатель базируется не на увеличении емкости накопителя, а на оптимизации всей энергетической системы автомобиля. Renault разрабатывает гибридное решение, где основной блок питания работает в паре с бортовым генератором. Это позволяет избежать ограничений, связанных с поиском зарядных станций, сохраняя все преимущества электрической тяги.

В основе инновации лежит использование небольшого двигателя внутреннего сгорания, который не имеет механической связи с колесами. Его единственной задачей является производство электроэнергии для поддержания заряда во время движения. Без помощи генератора чисто электрический запас хода системы составляет 750 км по циклу WLTP, что уже является высоким показателем для современного рынка.

Эффективность системы

Такой подход позволяет существенно уменьшить размер и вес основной батареи, что положительно влияет на общую массу транспортного средства. Так как аккумуляторный блок является самым дорогим элементом электрокара, его оптимизация поможет снизить конечную стоимость авто для покупателей. Система работает преимущественно в электрическом режиме, а генератор включается только во время долгих поездок.

Первые серийные образцы с новой технологией могут появиться на дорогах уже в 2028 году. Ожидается, что инновационные системы питания получат новые поколения моделей Renault Scenic и Rafale. Также к 2030 году Renault планирует достичь показателя полной зарядки батареи всего за 10 минут.

