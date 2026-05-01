Renault представила батарею для електрокара з запасом ходу 1400 км

Renault представила батарею для електрокара з запасом ходу 1400 км

Дата публікації: 1 травня 2026 13:50
Renault Rafale 2026 року. Фото: completecar.ie

Компанія Renault анонсувала розробку батареї, що забезпечить електромобілям запас ходу до 1400 км. Технологія базується на поєднанні електричного привода та компактного генератора, що розвʼязує проблему тривалих подорожей без частих зупинок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Нова архітектура

Заявлений рекордний показник базується не на збільшенні місткості накопичувача, а на оптимізації всієї енергетичної системи автомобіля. Renault розробляє гібридне рішення, де основний блок живлення працює в парі з бортовим генератором. Це дозволяє уникнути обмежень, пов'язаних з пошуком зарядних станцій, зберігаючи всі переваги електричної тяги.

В основі інновації лежить використання невеликого двигуна внутрішнього згоряння, який не має механічного зв'язку з колесами. Його єдиним завданням є виробництво електроенергії для підтримки заряду під час руху. Без допомоги генератора суто електричний запас ходу системи становить 750 км за циклом WLTP, що вже є високим показником для сучасного ринку.

Ефективність системи

Такий підхід дозволяє суттєво зменшити розмір та вагу основної батареї, що позитивно впливає на загальну масу транспортного засобу. Позаяк акумуляторний блок є найдорожчим елементом електрокара, його оптимізація допоможе знизити кінцеву вартість авто для покупців. Система працює переважно в електричному режимі, а генератор вмикається лише під час довгих поїздок.

Читайте також:

Перші серійні зразки з новою технологією можуть з'явитися на дорогах уже у 2028 році. Очікується, що інноваційні системи живлення отримають нові покоління моделей Renault Scenic та Rafale. Також до 2030 року Renault планує досягти показника повної зарядки батареї лише за 10 хвилин.

Раніше Новини.LIVE писали, що потрібно знати перед купівлею дешевого електромобіля. Важливо оцінити не лише вартість, а й реальну автономність та швидкість відновлення енергії.

Також читайте, який електромобіль визнали найкращим британські автоексперти. Цікаво, що це не Tesla і не Kia.

авто електрокари технології автомобіль Renault батарея електромобіль акумулятор
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
