Що потрібно знати перед купівлею дешевого електромобіля

Chevrolet Bolt EV 2016 року. Фото: infocar.ua

Перехід на доступний електромобіль є раціональним рішенням для багатьох водіїв завдяки низьким витратам на експлуатацію. Проте купівля дешевої моделі вимагає розуміння технічних компромісів, що впливають на комфорт та зручність поїздок. Важливо оцінити не лише вартість, а й реальну автономність та швидкість відновлення енергії.

Запас ходу

Питання автономності залишається головним страхом при відмові від бензинових двигунів. У бюджетному сегменті місткість батарей зазвичай скромніша, проте щоденна потреба в кілометрах часто виявляється значно меншою за очікування. Середньостатистичний водій долає менш як 64 км за добу, що дозволяє експлуатувати навіть недорогий електрокар протягом кількох днів без підключення до розетки.

Наприклад, Chevrolet Bolt EV може працювати близько тижня без підзарядки в межах міста. Хоча преміальні моделі пропонують понад 800 км на одному заряді, за таку автономність доводиться платити значну суму. Аналіз реальних маршрутів часто підтверджує, що потреби у величезній батареї для повсякденних справ просто немає, а середній показник пробігу нових електрокарів уже сягає близько 468 км.

Розмір коліс

Великі диски часто виглядають ефектно, проте власникам бюджетних моделей варто надати перевагу меншому діаметру. Більші та ширші колеса збільшують опір коченню та вагу, що негативно впливає на загальну енергоефективність. У випадку з електромобілями кожен зайвий дюйм диска може суттєво зменшити дистанцію пробігу на одному заряді.

На прикладі Kia EV6 версія з 19-дюймовими колесами забезпечує запас ходу близько 454 км. Встановлення 20-дюймових дисків зменшує цей показник до 405 км, що є відчутною втратою для акумулятора місткістю 77,4 кВт-год. Окрім економії, менші колеса пропонують кращий комфорт завдяки вищому профілю гуми, що пом’якшує роботу підвіски на нерівностях та береже ходову частину.

Швидкість живлення

Потужність постійного струму (DC) визначає, скільки часу доведеться провести на публічній станції під час подорожі. Дешевші електромобілі зазвичай підтримують нижчі швидкості заряджання, ніж їхні дорогі аналоги. Це суттєво впливає на зручність поїздок на великі відстані, де кожна хвилина біля термінала має значення.

Chevrolet Bolt EV має ліміт у 55 кВт, тоді як Nissan Leaf дозволяє приймати близько 62 кВт. Для порівняння, сучасні преміальні платформи здатні працювати з потужністю до 233 кВт або навіть 300 кВт. Це означає, що за пів години заряджання бюджетне авто додасть близько 150 км пробігу, тоді як дорожча модель відновить запас енергії на 320 км значно швидше.

Теплова помпа

Ефективність акумулятора суттєво знижується за низьких температур, що стає проблемою в холодну пору року. Використання енергії батареї для традиційного обігріву салону швидко виснажує заряд. Наявність теплової помпи дозволяє значно покращити ситуацію, зберігаючи до 10% енергії під час морозів.

На жаль, ця технологія часто відсутня в базових комплектаціях доступних електромобілів. У Nissan Leaf вона з’являється лише у вищих версіях, а бюджетні моделі Chevrolet взагалі її не пропонують.

