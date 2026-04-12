Електромобілі, гібриди та ДВЗ: що ламається частіше

Електромобілі, гібриди та ДВЗ: що ламається частіше

Дата публікації: 12 квітня 2026 15:45
Ремонт електромобіля. Фото: garage-ev.ca

Дослідження надійності автомобілів Consumer Reports виявили несподівану статистику щодо частоти поломок сучасного транспорту. Електрокари та плагін-гібриди створюють власникам більше проблем, ніж традиційні бензинові моделі. Головною причиною стає складність інтеграції новітніх цифрових систем у загальну конструкцію машини.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Технічні виклики

Відсутність двигуна внутрішнього згоряння не робить електромобіль простішим через потребу у складних інверторах та системах терморегуляції. Батареї та вузли заряджання наразі перебувають на етапі становлення, тоді як класичні двигуни вдосконалювалися десятиліттями. Особливо вразливими є системи опалення, де замість тепла мотора використовуються складні електричні помпи.

Плагін-гібриди стикаються з найбільшою кількістю несправностей, позаяк поєднують у собі компоненти обох типів силових установок. Таке нагромадження вузлів суттєво підвищує ймовірність відмови одного з елементів складної системи. Попри це, технологія поступово дорослішає та позбувається ранніх конструктивних недоліків.

Еволюція систем

Проблема надійності стосується всіх сучасних авто через перенасичення електронікою та мультимедійними комплексами. Саме програмне забезпечення стає джерелом більшості скарг від покупців нових транспортних засобів протягом останніх років. Досвід показує, що будь-яка інновація потребує певного часу для досягнення стабільної та безвідмовної роботи.

Власники електрифікованого транспорту зберігають високий рівень лояльності завдяки низьким витратам на щоденну експлуатацію. Комфорт та економічна вигода залишаються вирішальними факторами при виборі авто на тлі постійного подорожчання пального. Але майбутня бездоганна робота техніки залежатиме від швидкості адаптації виробників до нових стандартів індустрії.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Україні важко відремонтувати електромобіль. Парадоксально, але висока популярність електричних авто часто супроводжується відмовою в їх обслуговуванні з боку звичайних автосервісів.

Також читайте, скільки реально служить акумулятор плагін-гібридного авто. Німецькі експерти з ADAC проаналізували тисячі вживаних моделей, щоб дати відповідь на це питання.

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Ігор Саджа
