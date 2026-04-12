Электромобили, гибриды и ДВС: что ломается чаще

Ремонт электромобиля.

Исследования надежности автомобилей Consumer Reports обнаружили неожиданную статистику по частоте поломок современного транспорта. Электрокары и плагин-гибриды создают владельцам больше проблем, чем традиционные бензиновые модели. Главной причиной становится сложность интеграции новейших цифровых систем в общую конструкцию машины.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Технические вызовы

Отсутствие двигателя внутреннего сгорания не делает электромобиль проще из-за необходимости в сложных инверторах и системах терморегуляции. Батареи и узлы зарядки пока находятся на этапе становления, тогда как классические двигатели совершенствовались десятилетиями. Особенно уязвимы системы отопления, где вместо тепла мотора используются сложные электрические помпы.

Плагин-гибриды сталкиваются с наибольшим количеством неисправностей, так как сочетают в себе компоненты обоих типов силовых установок. Такое нагромождение узлов существенно повышает вероятность отказа одного из элементов сложной системы. Несмотря на это, технология постепенно взрослеет и избавляется от ранних конструктивных недостатков.

Эволюция систем

Проблема надежности касается всех современных авто из-за перенасыщения электроникой и мультимедийными комплексами. Именно программное обеспечение становится источником большинства жалоб от покупателей новых транспортных средств в последние годы. Опыт показывает, что любая инновация требует определенного времени для достижения стабильной и безотказной работы.

Читайте также:

Владельцы электрифицированного транспорта сохраняют высокий уровень лояльности благодаря низким затратам на ежедневную эксплуатацию. Комфорт и экономическая выгода остаются решающими факторами при выборе авто на фоне постоянного подорожания топлива. Но будущая безупречная работа техники будет зависеть от скорости адаптации производителей к новым стандартам индустрии.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в Украине трудно отремонтировать электромобиль. Парадоксально, но высокая популярность электрических авто часто сопровождается отказом в их обслуживании со стороны обычных автосервисов.

Также читайте, сколько реально служит аккумулятор плагин-гибридного авто. Немецкие эксперты из ADAC проанализировали тысячи подержанных моделей, чтобы дать ответ на этот вопрос.