Пʼять прихованих проблем вживаних Tesla Model 3 та Model Y

Tesla Model Y та Model 3.

Купівля вживаної Tesla Model 3 або Model Y з пробігом до 100 000 км виглядає привабливою інвестицією. Проте ці електромобілі мають специфічні технічні нюанси, здатні спричинити значні непередбачені витрати. Знання особливостей різних заводів та конструктивних недоліків допоможе уникнути помилок при виборі популярного авто на вторинному ринку. Покупцям варто бути готовими до того, що два автомобілі одного року випуску можуть суттєво різнитися за надійністю.

Місце збірки

Якість виконання Tesla суттєво залежить від того, на якій саме фабриці було виготовлено конкретний екземпляр. Автомобілі з американського заводу у Фрімонті часто мають дефекти збірки через високе навантаження на лінії виробництва, що впливало на точність монтажу панелей та оздоблення.

Екземпляри з Шанхаю, що почали масово надходити до Європи з кінця 2021 року, демонструють набагато вищу якість виконання. Важливо ретельно перевіряти походження машини, позаяк версії для інших ринків можуть мати проблеми з навігацією. Також іноді виникають труднощі з сумісністю з європейською інфраструктурою швидкого заряджання.

Слабке місце

Велика власна маса автомобілів, яка перевищує 1800 кг, у поєднанні з миттєвим крутним моментом створює величезне навантаження на ходову частину. Передчасний знос втулок, підшипників та з'єднань є типовим явищем для ранніх поколінь цих моделей. Елементи підвіски не завжди були розраховані на таку інтенсивну експлуатацію в складних дорожніх умовах.

Особливу увагу привертає верхній передній важіль, конструкція якого мала серйозний недолік у версіях до 2023 року. Вода з лобового скла під час дощу стікає прямо на кульовий шарнір, вимиваючи мастило та провокуючи швидку корозію. Це призводить до виникнення характерного писку та стуку при повороті коліс вже після кількох років.

Іржаві гальма

Специфічний стиль водіння з використанням лише педалі акселератора дозволяє сповільнювати авто за допомогою рекуперації. Через це водії майже не використовують традиційну гальмівну систему, що створює неочікувані проблеми. Гальмівні диски швидко вкриваються шаром іржі, який у звичайних умовах стирався б колодками.

Відсутність регулярного навантаження призводить до заклинювання гальмівних супортів та зниження ефективності зупинки в екстреній ситуації. Виробник рекомендує проводити повне очищення та змащування механізмів кожні два роки незалежно від пробігу.

Якість збірки

Кузовні проблеми тривалий час залишалися головною претензією до продукції бренду. Нерівні зазори між елементами, криво встановлені ущільнювачі та сторонні шуми повітря на швидкості понад 100 км/год зустрічаються на багатьох авто до 2021 року. Також нерідко виникають осередки корозії в місцях, де металеві частини контактували між собою через неправильний монтаж.

Лакофарбове покриття Tesla вважається досить ніжним та тонким порівняно з європейськими конкурентами. Фарба легше отримує пошкодження від дрібного каміння та піску, що вимагає додаткового захисту кузова плівкою. При огляді вживаної машини варто звертати увагу на стан порогів та нижніх частин дверей, які страждають найбільше.

Відсутність регламенту

Відсутність суворого графіка технічного обслуговування часто розслабляє власників електрокарів. Не потрібно міняти оливу у двигуні чи фільтри пального, тому багато водіїв ігнорують візити на сервіс. Тому перед придбанням необхідно провести детальну інспекцію ходової та перевірити роботу всіх електронних систем у фахівців.

