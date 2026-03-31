Вони проїхали 2500 км на електрокарах, щоб довести переваги дизеля

Tesla Model 3 Highland 2024 року. Фото: electrive.com

Група іспанських журналістів здійснила масштабний автопробіг довжиною 2500 км з Берліна до Мадрида для порівняння ефективності електромобілів та дизельних авто. Під час подорожі на моделях Tesla Model Y та Model 3 Highland оцінювали витрати на енергію, зручність заряджання та загальну практичність. Результати виявилися неочікуваними для прихильників екологічного транспорту, позаяк традиційне пальне продемонструвало значну економічну перевагу на великих дистанціях. Отримані дані підкреслюють суттєву різницю у вартості подорожей через країни Європи.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на IDR.

Вартість поїздки

Аналіз офіційних звітів ЄС про ціни на пальне дозволив детально підрахувати витрати для обох типів двигунів. За маршрут довжиною 2500 км заряджання електрокарів обійшлося на 53,62 євро дорожче ніж заправка дизельного автомобіля. Така різниця пояснюється тарифами на електроенергію в різних країнах та вартістю послуг швидких зарядних станцій.

Порівняння з бензиновим транспортом має інший вигляд, адже там розрив у вартості зріс до 136,61 євро на користь електрики. Тому саме дизельні двигуни залишаються найекономнішим варіантом для тривалих подорожей. Дослідження доводить, що на довгих дистанціях економічна вигода від використання електромобіля нівелюється високою ціною за швидкісний доступ до мережі.

Мережа заряджання

Протягом шляху журналісти використовували мережу Tesla Supercharger для високої швидкості поповнення енергії. Зупинки робили кожні 200 або 300 км для відпочинку та живлення акумуляторів. Часто машини були готові до руху раніше за пасажирів. Хоча такий метод забезпечував високий темп поїздки, він збільшив підсумкові витрати через преміальні тарифи.

Вибір на користь повільних станцій міг би зменшити вартість, проте це призвело б до втрати часу.

Питання практичності

Електромобілі змогли підтримувати стабільний темп руху протягом усієї подорожі попри вищу ціну за кілометр. Зупинки тривали довше за заправку дизелем, тому для водіїв з пріоритетом на максимальну швидкість та мінімальну кількість пауз дизель залишається кращим вибором.

Електрокари мають перевагу в низьких витратах на обслуговування та екологічну чистоту. Але практичність дизельних двигунів для поїздок на великі відстані залишається незаперечною.