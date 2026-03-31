Они проехали 2500 км на электрокарах, чтобы доказать преимущества дизеля

Tesla Model 3 Highland 2024 года.

Группа испанских журналистов осуществила масштабный автопробег длиной 2500 км из Берлина в Мадрид для сравнения эффективности электромобилей и дизельных авто. Во время путешествия на моделях Tesla Model Y и Model 3 Highland оценивали расходы на энергию, удобство зарядки и общую практичность. Результаты оказались неожиданными для сторонников экологического транспорта, поскольку традиционное топливо продемонстрировало значительное экономическое преимущество на больших дистанциях. Полученные данные подчеркивают существенную разницу в стоимости путешествий через страны Европы.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на IDR.

Стоимость поездки

Анализ официальных отчетов ЕС о ценах на топливо позволил подробно подсчитать расходы для обоих типов двигателей. За маршрут длиной 2500 км зарядка электрокаров обошлась на 53,62 евро дороже чем заправка дизельного автомобиля. Такая разница объясняется тарифами на электроэнергию в разных странах и стоимостью услуг быстрых зарядных станций.

Сравнение с бензиновым транспортом выглядит по другому, ведь там разрыв в стоимости вырос до 136,61 евро в пользу электричества. Поэтому именно дизельные двигатели остаются самым экономным вариантом для длительных путешествий. Исследование доказывает, что на длинных дистанциях экономическая выгода от использования электромобиля нивелируется высокой ценой за скоростной доступ к сети.

Сеть зарядки

На протяжении пути журналисты использовали сеть Tesla Supercharger для высокой скорости пополнения энергии. Остановки делали каждые 200 или 300 км для отдыха и питания аккумуляторов. Часто машины были готовы к движению раньше пассажиров. Хотя такой метод обеспечивал высокий темп поездки, он увеличил итоговые расходы из-за премиальных тарифов.

Выбор в пользу медленных станций мог бы уменьшить стоимость, однако это привело бы к потере времени.

Вопрос практичности

Электромобили смогли поддерживать стабильный темп движения в течение всего путешествия, несмотря на более высокую цену за километр. Остановки длились дольше чем заправка дизелем, поэтому для водителей с приоритетом на максимальную скорость и минимальное количество пауз дизель остается лучшим выбором.

Также читайте:

Насколько надежна подержанная Tesla Model S

Названы электромобили, которые едут больше официального запаса хода

Электрокары имеют преимущество в низких затратах на обслуживание и экологической чистоте. Но практичность дизельных двигателей для поездок на большие расстояния остается неоспоримой.