Названы электромобили, которые едут больше официального запаса хода

Названы электромобили, которые едут больше официального запаса хода

Дата публикации 29 марта 2026 15:45
Электромобиль BMW i5 M60. Фото: topgear.com

Эксперты Consumer Reports провели масштабное тестирование почти 30 электромобилей, чтобы проверить точность заявленного производителями запаса хода. Испытания проходили на реальной трассе при скорости 113 км/ч до полного разряда аккумуляторов. Результаты оказались неожиданными: некоторые модели проехали значительно больше, чем обещает официальный паспорт. Такие показатели становятся важным ориентиром для водителей, которые планируют дальние путешествия.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Ionity.

Баварский триумф

Немецкий концерн BMW стал абсолютным лидером испытаний, показав среднее превышение официальных норм на 18,6%. Модель i4 M50 вместо обещанных 430 км смогла преодолеть реальные 512 км, что на 82 км больше паспортных данных. Мощный седан i5 M60 также приятно удивил результатом 474 км, добавив 72 км к заявленному ранее показателю.

Высокие результаты продемонстрировали и другие представители немецкого автопрома. Mercedes-Benz EQE 350 и Mini Countryman SEL ALL4 превзошли ожидания на 12%, проехав дополнительно 50 и 40 км соответственно. В целом немецкие бренды опередили собственные официальные цифры почти на 10%, подтвердив точность инженерных расчетов в реальных дорожных условиях.

Корейская точность

Южнокорейские автопроизводители показали максимально приближенные к официальным рейтингам результаты с минимальным отклонением в -0,6%. Модели Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9 продемонстрировали стабильность, продержавшись на трассе практически столько, сколько указано в документации.

Читайте также:

Отдельно стоит отметить Hyundai Ioniq 5N, который смог выйти в плюс на 24 км, что составляет около 6,8% от нормы. Однако общий зачет корейских машин несколько подпортила Kia Niro, которая не добрала до цели 22 км.

Также читайте:

Почему электромобиль может потерять за ночь до 10% заряда

Как увеличивается запас хода электромобиля весной

Американские разочарования

Автомобили брендов из США оказались наименее стабильными во время тестов на выносливость. Компания Tesla получила неоднозначные оценки, поскольку Cybertruck и Model Y Long Range смогли немного превысить установленные лимиты. В то же время популярная Model S Long Range не дотянула до заявленного пробега целых 70 км.

Наибольшее разочарование постигло владельцев больших пикапов и люксовых седанов. Chevrolet Silverado EV не добрал до паспорта 34 км, а Ford F-150 Lightning отстал на ощутимые 80 км. Антирекордсменами стали Rivian R1S и Lucid Air Touring, которые завершили движение на 83 км раньше, чем ожидалось.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
