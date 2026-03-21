Почему электромобиль может потерять за ночь до 10% заряда

Tesla Model X 2026 года. Фото: caranddriver.com

Феномен потери энергии во время стоянки, известный как "вампирская разрядка", остается актуальной проблемой для владельцев электрического транспорта. Наибольшую огласку эта тема получила несколько лет назад из-за моделей Tesla Model S и Model X, которые могли потерять до 10% заряда в течение одних суток без движения. Понимание факторов, влияющих на автономность, позволяет владельцам лучше планировать поездки и избегать неприятных сюрпризов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Скрытые причины

Главным виновником потери километров обычно является не тяговый аккумулятор, а вспомогательная электроника, работающая в фоновом режиме. Даже на парковке авто не выключается полностью, поскольку активными остаются блоки управления и модули связи.

Дополнительно нагрузку создают регулярные обновления программного обеспечения через интернет. Хотя современные технологии 2025 и 2026 годов стали более экономными, каждая операция по передаче данных требует определенных затрат энергии. Также значительную часть ресурса потребляет режим охранника, который использует камеры для постоянного мониторинга пространства вокруг транспортного средства.

Влияние приложений

Мобильные приложения в смартфонах являются одним из самых распространенных факторов несанкционированного потребления тока. Каждый раз при входе в приложение активируется основной бортовой компьютер для установления связи с сервером производителя. Если владелец проверяет состояние своего авто несколько раз в день, он собственноручно запускает механизм разрядки из-за постоянного пробуждения электронных систем.

Бытовые мелочи, например, не полностью закрытое окно или люк, также мешают автомобилю перейти в режим глубокого сна. В таких случаях часть контроллеров остается активной, что ускоряет потерю энергии. Отдельное внимание стоит уделять специальным функциям комфорта, например, поддержанию температуры в салоне, которые могут быть чрезвычайно энергоемкими.

Проблемная батарея

Статистика свидетельствует, что неисправный 12 В аккумулятор становится причиной почти 45% вызовов технической помощи. Его малый объем и низкое качество часто приводят к быстрому падению напряжения. В результате большая батарея вынуждена постоянно работать на подзарядку малого узла, что существенно уменьшает общий запас хода на стоянке.

Исследования показывают разную устойчивость к энергопотерям среди известных брендов. Например, Mercedes EQS может терять до 1% заряда в сутки, тогда как модели Volkswagen ID.3 или Hyundai Ioniq 5 демонстрируют лучшую стабильность. В новых версиях Tesla 2025 года появились режимы низкого потребления, помогающие максимально сохранить ресурс во время длительного простоя.