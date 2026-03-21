Чому електромобіль може втратити за ніч до 10% заряду

Tesla Model X 2026 року. Фото: caranddriver.com

Феномен втрати енергії під час стоянки, відомий як "вампірське розряджання", залишається актуальною проблемою для власників електричного транспорту. Найбільшого розголосу ця тема набула кілька років тому через моделі Tesla Model S та Model X, які могли втратити до 10% заряду протягом однієї доби без руху. Розуміння факторів, що впливають на автономність, дозволяє власникам краще планувати поїздки та уникати неприємних сюрпризів.

Читайте також:

Приховані причини

Головним винуватцем втрати кілометрів зазвичай є не тяговий акумулятор, а допоміжна електроніка, що працює у фоновому режимі. Навіть на парковці авто не вимикається повністю, позаяк активними залишаються блоки управління та модулі зв’язку.

Додатково навантаження створюють регулярні оновлення програмного забезпечення через інтернет. Хоча сучасні технології 2025 та 2026 років стали ощадливішими, кожна операція з передачі даних потребує певних витрат енергії. Також значну частину ресурсу споживає режим охоронця, який використовує камери для постійного моніторингу простору навколо транспортного засобу.

Вплив додатків

Мобільні застосунки у смартфонах є одним з найпоширеніших факторів несанкціонованого споживання струму. Щоразу при вході в програму активується основний бортовий комп'ютер для встановлення зв'язку з сервером виробника. Якщо власник перевіряє стан свого авто кілька разів на день, він власноруч запускає механізм розряджання через постійне пробудження електронних систем.

Побутові дрібниці, наприклад, неповністю зачинене вікно або люк, також заважають автомобілю перейти в режим глибокого сну. У таких випадках частина контролерів залишається активною, що прискорює втрату енергії. Окрему увагу варто приділяти спеціальним функціям комфорту, наприклад, підтримці температури в салоні, які можуть бути надзвичайно енергомісткими.

Також читайте:

Як збільшується запас ходу електромобіля навесні

Нові акумулятори подвоять запас ходу електромобілів

Проблемна батарея

Статистика свідчить, що несправний 12 В акумулятор стає причиною майже 45% викликів технічної допомоги. Його малий об'єм та низька якість часто призводять до швидкого падіння напруги. У результаті велика батарея змушена постійно працювати на підзарядку малого вузла, що суттєво зменшує загальний запас ходу на стоянці.

Дослідження показують різну стійкість до енерговтрат серед відомих брендів. Наприклад, Mercedes EQS може втрачати до 1% заряду на добу, тоді як моделі Volkswagen ID.3 або Hyundai Ioniq 5 демонструють кращу стабільність. У нових версіях Tesla 2025 року з’явилися режими низького споживання, що допомагають максимально зберегти ресурс під час тривалого простою.