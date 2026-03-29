Названі електромобілі, які їдуть більше офіційного запасу ходу

Електромобіль BMW i5 M60. Фото: topgear.com

Експерти Consumer Reports провели масштабне тестування майже 30 електромобілів, щоб перевірити точність заявленого виробниками запасу ходу. Випробування проходили на реальній трасі за швидкості 113 км/год до повного розряду акумуляторів. Результати виявилися неочікуваними: деякі моделі проїхали значно більше, ніж обіцяє офіційний паспорт. Такі показники стають важливим орієнтиром для водіїв, які планують далекі подорожі.

Баварський тріумф

Німецький концерн BMW став абсолютним лідером випробувань, показавши середнє перевищення офіційних норм на 18,6%. Модель i4 M50 замість обіцяних 430 км змогла подолати реальні 512 км, що на 82 км більше за паспортні дані. Потужний седан i5 M60 також приємно здивував результатом 474 км, додавши 72 км до заявленого раніше показника.

Високі результати продемонстрували й інші представники німецького автопрому. Mercedes-Benz EQE 350 та Mini Countryman SEL ALL4 перевершили очікування на 12%, проїхавши додатково 50 та 40 км відповідно. Загалом німецькі бренди випередили власні офіційні цифри майже на 10%, підтвердивши точність інженерних розрахунків у реальних дорожніх умовах.

Корейська точність

Південнокорейські автовиробники показали максимально наближені до офіційних рейтингів результати з мінімальним відхиленням у -0,6%. Моделі Kia EV9 та Hyundai Ioniq 9 продемонстрували стабільність, протримавшись на трасі практично стільки, скільки вказано в документації.

Окремо варто відзначити Hyundai Ioniq 5N, який зміг вийти у плюс на 24 км, що становить близько 6,8% від норми. Проте загальний залік корейських машин дещо зіпсувала Kia Niro, яка не добрала до мети 22 км.

Американські розчарування

Автомобілі брендів зі США виявилися найменш стабільними під час тестів на витривалість. Компанія Tesla отримала неоднозначні оцінки, позаяк Cybertruck та Model Y Long Range змогли трохи перевищити встановлені ліміти. Водночас популярна Model S Long Range не дотягнула до заявленого пробігу цілих 70 км.

Найбільше розчарування спіткало власників великих пікапів та люксових седанів. Chevrolet Silverado EV не добрав до паспорта 34 км, а Ford F-150 Lightning відстав на відчутні 80 км. Антирекордсменами стали Rivian R1S та Lucid Air Touring, які завершили рух на 83 км раніше, ніж очікувалося.