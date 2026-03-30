Наскільки надійна вживана Tesla Model S

Tesla Model S 2021 року. Фото: motortrend.com

Від появи у 2012 році до припинення виробництва у 2026 році Tesla Model S пройшла шлях суттєвого зростання потужності та запасу ходу. Аналіз надійності вживаних екземплярів показує високу витривалість основних вузлів та стабільний стан акумуляторів. Попри певні недоліки, цей автомобіль залишається одним з найбільш технологічних варіантів на вторинному ринку.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Технічний прогрес

На початку шляху Tesla Model S пропонувала запас ходу близько 426 км, що було проривом порівняно з тогочасними аналогами, які долали лише 196 км. Станції швидкої зарядки дозволяли поповнити енергію найбільшої батареї за 60 хвилин. До 2026 року показники суттєво покращилися: зросла швидкість заряджання та дистанція пробігу на одному заряді.

Потужність перших версій коливалася від 362 до 416 к.с., тоді як сучасні модифікації видають від 670 до 1020 к.с. Відсутність складних механічних вузлів двигуна внутрішнього згоряння робить електромобіль надійнішим за традиційні авто. Проте статус найважливішої машини століття не звільняє її від певних конструктивних недоліків.

Стан батареї

Найбільшим побоюванням при купівлі вживаного електрокара залишається деградація акумулятора. Дослідження реальних випадків експлуатації показують, що батареї Tesla Model S демонструють високу витривалість протягом тривалого часу. При правильному догляді втрата місткості після 80 000 км пробігу становить лише 5% чи 8%.

Після першого суттєвого падіння темпи деградації сповільнюються. При досягненні 160 000 км показник тримається на рівні 8% або 12%, а після 320 000 км він складає в межах 12% чи 15%. Ефективна система термічного керування допомагає зберігати здоров'я елементів живлення навіть при інтенсивному використанні.

Якість збірки

Рейтинги надійності часто давали Tesla Model S середні оцінки, але власники відзначають суттєвий прогрес. Особливо це стосується екземплярів, випущених у період з 2021 по 2026 роки. У новіших версіях майже відсутні сторонні звуки, скрипи або деренчання в салоні під час руху.

Покращена якість збірки доповнюється чудовою керованістю та роботою системи повного автопілота. Автомобіль впевнено тримається на дорозі завдяки низькому центру ваги та продуманій підвісці. Купівля перевіреного екземпляра дозволяє отримати преміальні характеристики за частину початкової ціни нової машини.

Можливі проблеми

Одним з найбільш проблемних елементів залишаються висувні дверні ручки, які часто виходять з ладу. Вони автоматично ховаються через хвилину бездіяльності для покращення аеродинаміки, але можуть не відкритися при виході з ладу 12-вольтової батареї. Це створює небезпеку в критичних ситуаціях, наприклад, після аварії.

Механічні важелі для екстреного відкриття дверей розташовані під килимом під передніми сидіннями, що ускладнює доступ для пасажирів позаду. Окрім цього, трапляються скарги на роботу кліматичної системи та елементи кермового управління. Враховуючи ці нюанси, перед придбанням варто провести ретельну діагностику всіх електронних систем.