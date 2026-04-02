Пять скрытых проблем подержанных Tesla Model 3 и Model Y

Tesla Model Y и Model 3. Фото: motortrend.com

Покупка подержанной Tesla Model 3 или Model Y с пробегом до 100 000 км выглядит привлекательной инвестицией. Однако эти электромобили имеют специфические технические нюансы, способные повлечь значительные непредвиденные расходы. Знание особенностей различных заводов и конструктивных недостатков поможет избежать ошибок при выборе популярного авто на вторичном рынке. Покупателям стоит быть готовыми к тому, что два автомобиля одного года выпуска могут существенно отличаться по надежности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Место сборки

Качество исполнения Tesla существенно зависит от того, на какой именно фабрике был изготовлен конкретный экземпляр. Автомобили с американского завода во Фримонте часто имеют дефекты сборки из-за высокой нагрузки на линии производства, что влияло на точность монтажа панелей и отделки.

Экземпляры из Шанхая, которые начали массово поступать в Европу с конца 2021 года, демонстрируют гораздо более высокое качество исполнения. Важно тщательно проверять происхождение машины, так как версии для других рынков могут иметь проблемы с навигацией. Также иногда возникают трудности с совместимостью с европейской инфраструктурой быстрой зарядки.

Слабое место

Большая собственная масса автомобилей, превышающая 1800 кг, в сочетании с мгновенным крутящим моментом создает огромную нагрузку на ходовую часть. Преждевременный износ втулок, подшипников и соединений является типичным явлением для ранних поколений этих моделей. Элементы подвески не всегда были рассчитаны на такую интенсивную эксплуатацию в сложных дорожных условиях.

Читайте также:

Особое внимание привлекает верхний передний рычаг, конструкция которого имела серьезный недостаток в версиях до 2023 года. Вода с лобового стекла во время дождя стекает прямо на шаровой шарнир, вымывая смазку и провоцируя быструю коррозию. Это приводит к возникновению характерного писка и стука при повороте колес уже после нескольких лет.

Ржавые тормоза

Специфический стиль вождения с использованием только педали акселератора позволяет замедлять авто с помощью рекуперации. Поэтому водители почти не используют традиционную тормозную систему, что создает неожиданные проблемы. Тормозные диски быстро покрываются слоем ржавчины, который в обычных условиях стирался бы колодками.

Отсутствие регулярной нагрузки приводит к заклиниванию тормозных суппортов и снижению эффективности остановки в экстренной ситуации. Производитель рекомендует проводить полную очистку и смазку механизмов каждые два года независимо от пробега.

Качество сборки

Кузовные проблемы длительное время оставались главной претензией к продукции бренда. Неровные зазоры между элементами, криво установленные уплотнители и посторонние шумы воздуха на скорости свыше 100 км/ч встречаются на многих авто до 2021 года. Также нередко возникают очаги коррозии в местах, где металлические части контактировали между собой из-за неправильного монтажа.

Лакокрасочное покрытие Tesla считается достаточно нежным и тонким по сравнению с европейскими конкурентами. Краска легче получает повреждения от мелких камней и песка, что требует дополнительной защиты кузова пленкой. При осмотре подержанной машины стоит обращать внимание на состояние порогов и нижних частей дверей, которые страдают больше всего.

Отсутствие регламента

Отсутствие строгого графика технического обслуживания часто расслабляет владельцев электрокаров. Не нужно менять масло в двигателе или фильтры топлива, поэтому многие водители игнорируют визиты на сервис. Поэтому перед приобретением необходимо провести детальную инспекцию ходовой и проверить работу всех электронных систем у специалистов.

